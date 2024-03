Wielka kara dla Google'a. Gigant komentuje

Francuski Urząd do spraw Konkurencji ukarał Google'a grzywną wysokości 250 milionów euro "za nieprzestrzeganie niektórych zobowiązań podjętych w czerwcu 2022 roku" odnośnie praw pokrewnych, czyli zasad wynagradzania wydawców prasy za korzystanie z ich treści przez internetowego giganta – poinformował urząd w środę w komunikacie. Firma skomentowała karę w wydanym oświadczeniu.

Treści prasowe wykorzystywane w chatbocie

Google zobowiązał się w 2022 r. do stosowania europejskiego mechanizmu wynagrodzeń dla mediów internetowych. Chodzi też o wykorzystywanie treści medialnych w czatbocie IA Gemini – informuje "Le Figaro". Według Reutersa do szkolenia czatbota wykorzystywane były treści od wydawców i agencji prasowych, mimo że nie były one o tym informowane.