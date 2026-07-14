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Oszuści oferują "pomoc" w sieci. Uwaga na kolejną metodę wyłudzeń

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smartfon shutterstock_449254483
Jak zabezpieczyć się przed hakerami?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W internecie coraz częściej pojawiają się oferty rzekomej pomocy dla ofiar internetowych inwestycji. Oszuści podszywają się pod zaufane instytucje i żądają opłat za "odzyskanie" utraconych środków. To kolejna próba wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych - ostrzegł we wtorek CSIRT KNF.

Zespół cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) opublikował w poniedziałek ostrzeżenie dotyczące fałszywych ofert "pomocy" w odzyskiwaniu pieniędzy.

"Cyberprzestępcy ponownie wykorzystują osoby, które wcześniej padły ofiarą oszustw inwestycyjnych. W mediach społecznościowych publikują reklamy, w których przekonują, że mogą pomóc w odzyskaniu utraconych pieniędzy" - przekazał zespół w komunikacie.

Jak działają oszuści?

Najczęściej cały proces przebiega według podobnego scenariusza:

  1. w mediach społecznościowych pojawia się reklama zachęcająca do skorzystania z "usługi odzyskiwania pieniędzy";
  2. po kliknięciu w link ofiara trafia na fałszywą stronę internetową stylizowaną na oficjalny portal instytucji, np. EUAntiFraud;
  3. następnie przestępcy proszą o podanie danych kontaktowych, a potem dzwonią do ofiary, by przekonać ją, że odzyskanie środków jest możliwe, jednak wymaga wniesienia dodatkowej opłaty lub zainstalowania specjalnego oprogramowania.

CSIRT KNF przypomniał, by nie przekazywać żadnych pieniędzy w zamian za obietnicę odzyskania utraconych środków. Nie należy również udostępniać danych logowania do bankowości, danych osobowych ani instalować aplikacji lub programów wskazanych przez nieznane osoby.

"Jeśli ktoś obiecuje odzyskanie utraconych pieniędzy w zamian za kolejną wpłatę, zachowaj szczególną ostrożność. To może być próba ponownego oszustwa" - podsumował CSIRT KNF.

Kolejne oszustwa w sieci

To niejedyny sposób działania cyberprzestępców w ostatnim czasie. Zespół CSIRT KNF informował niedawno o fałszywych inwestycjach, w których oszuści podszywali się pod PKO Bank Polski.

W reklamach pojawiały się informacje o rzekomym państwowym programie inwestycyjnym, mającym zapewnić szybkie zyski w krótkim czasie. Potencjalne ofiary zachęcano do wypełnienia krótkiej ankiety i rejestracji, a wprowadzone tam dane trafiały bezpośrednio do cyberprzestępców.

Eksperci ostrzegali także przed podobnymi oszustwami, w których wykorzystywano wizerunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zespół CSIRT KNF realizuje zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa (SZC), we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. SZC został utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Zespół ma m.in. przyjmować zgłoszenia o incydentach poważnych oraz wspierać w ich obsłudze, analizować takie incydenty, a także szukać powiązań pomiędzy nimi. Ma również współpracować z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w zakresie koordynowania obsługi takich incydentów.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
CSIRT KNFoszustwo
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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