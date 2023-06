Zwalniają na potęgę. Od początku roku pracę straciło ponad 200 tysięcy osób

W pandemii zatrudniali, teraz zwalniają

Fala zwolnień w amerykańskim sektorze technologicznym wynika z próby dostosowania się koncernów do nowych, surowszych warunków ekonomicznych po tym, gdy w szczycie pandemii COVID-19 firmy te zwiększyły na dużą skalę zatrudnienie - ocenia agencja Reutera. Po dobrym okresie, szczególnie w szczycie pandemii i lockdownów, branża technologiczna wchodzi w trudny okres, naznaczony wysoką inflacją i rosnącymi stopami procentowymi - zauważa z kolei AFP. Najwyższa od dziesięcioleci inflacja i skutki wojny na Ukrainie zmusiły również firmy w całej Europie do zwolnień. Brytyjski gigant telekomunikacyjny Vodafone zapowiedział 16 maja, że zlikwiduje 11 tys. miejsc pracy w ciągu trzech lat. Największy dostawca usług szerokopasmowych i mobilnych w WIelkiej Brytanii, firma BT, zapowiedziała także w maju, że do końca dekady zredukuje całkowitą siłę roboczą nawet o 55 tys. miejsc pracy. Producent sprzętu telekomunikacyjnego Ericsson planuje zwolnić 8,5 tys. pracowników na całym świecie w ramach planu obniżenia kosztów. Koncern motoryzacyjny Stellantis, do którego należą m.in. marki Chrysler, Fiat, Opel i Peugeot, uzgodnił w lutym ze związkami zawodowymi zwolnienie do 2 tys. pracowników ze swoich włoskich fabryk. Szwedzka grupa Volvo zapowiedziała w marcu, że zrestrukturyzuje swoją europejską działalność w zakresie produkcji autobusów, co doprowadzi do redukcji 1,6 tys. miejsc pracy, a w samej Szwecji producent samochodów ogłosił w maju 1,3 tys. dodatkowych zwolnień. Zwolnienia tysięcy pracowników zapowiedziały również Philips, SAP i Telecom Italia