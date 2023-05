"Fakty" TVN na żywo w komórce i na laptopie. Jak oglądać bez telewizora?

"Fakty" TVN na żywo - gdzie i jak oglądać?

"Fakty" można oglądać na żywo nie tylko w TVN i TVN24 BiS, ale także w Internecie: w TVN24 GO, w Playerze i na stronie fakty.tvn24.pl. W TVN24 GO po założeniu konta i opłaceniu subskrypcji (10 zł za 30 dni lub 100 zł za 365 dni) użytkownik ma dostęp do całej bazy TVN24 GO, na dowolnym urządzeniu. Oprócz "Faktów" może oglądać na żywo także TVN24 i TVN24 BiS (z możliwością cofania do 7 dni). TVN24 GO to także filmy dokumentalne, biblioteka programów z anten TVN24 i TVN24 BiS, reportaże, programy i rozmowy dostępne tylko dla subskrybentów oraz niepokazywane na antenie transmisje live.