Szkoły pozywają technologicznych gigantów. Za "kryzys zdrowia psychicznego wśród amerykańskiej młodzieży"

Szkoły publiczne w Seattle złożyły pozew przeciwko kilku największym firmom z branży mediów społecznościowych, oskarżając je o odpowiedzialność za "kryzys zdrowia psychicznego wśród amerykańskiej młodzieży". W piątek w Sądzie Okręgowym USA w stanie Waszyngton złożono niemal stustronicowy pozew. Według szkół z Seattle firmy stojące za takimi platformami jak TikTok, Facebook, Instagram, YouTube i Snapchat "kultywowały i wykorzystywały ich uzależniającą naturę, co doprowadziło do rosnącej liczby dzieci dotkniętych lękiem i depresją, a także rosnącej liczby tych, którzy rozważają lub dokonują samookaleczeń".

W w piątek szkoły publiczne w Seattle złożyły pozew przeciwko kilku firmom z sektora technologicznego. Zarzucono, że ich platformy społecznościowe mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne uczniów. Podkreślono również, że utrudniają one szkołom wypełniać misję edukacyjną.

Uczniowie zmagają się z lękiem i depresją

To największy zespół szkół w stanie Waszyngton, w których uczy się prawie 50 tysięcy uczniów. Pozew został złożony przeciwko firmom, które zarządzają najbardziej popularnymi platformami społecznościowych, np. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat i YouTube. Podkreślono, że media społecznościowe "z powodzeniem wykorzystały wrażliwe mózgi młodzieży", aby zmaksymalizować ilość czasu jaki użytkownicy spędzają na danych platformach.

Zaznaczono, że media społecznościowe istotnie wpływają na pogłębiający się kryzys zdrowia psychicznego u młodzieży. Wyjaśniono, że coraz więcej młodych osób zmaga się z lękiem, depresją, samookaleczeniami i myślami samobójczymi. Przekłada się to również na to, że uczniowie gorzej radzą sobie w szkole oraz częściej opuszczają lekcje. Są też bardziej skłonni do zażywania różnych substancji odurzających.