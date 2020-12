Awaria Messengera i Instagrama. Jest oświadczenie Facebooka

Do awarii Messengera doszło w czwartek. Komunikator należący do Facebooka przestał działać przed godziną 10.00. Problemy dotyczą wysyłania i odbierania wiadomości i są zgłaszane nie tylko w naszym kraju. Kłopoty mają również użytkownicy Instagrama. "Pracujemy nad tym, aby wszystko wróciło do normy tak szybko, jak to możliwe" - zapewnił rzecznik Facebooka.