Tech Big Techy zmieniają rynek mediów. Eksperci wskazują na zagrożenia Oprac. Paulina Karpińska |

Marek Kolasiński o wpływie globalnych firm technologicznych na funkcjonowanie państw Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: TVN24

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Wpływ globalnych firm technologicznych na funkcjonowanie państw, stanowienie prawa i demokrację był jednym z tematów tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei. Dyskusja odbyła się podczas panelu zatytułowanego "Władza platform. Jak globalne firmy technologiczne wpływają na państwo, prawo i demokrację?".

Panel został poprowadzony przez Katarzynę Dębek, redaktor naczelną magazynów "Forbes" i "Forbes Women". Prelegentami byli:

Prof. Thomas Hoeppner, partner, Geradin Partners,

Prof. Marek Kolasiński, partner, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak,

Marco Pierani, dyrektor ds. korporacyjnych i public relations, Euroconsumers,

Karen Ronde, CEO, DPCMO.

Panel podczas Europejskiego Forum Nowych Idei: "Władza platform. Jak globalne firmy technologiczne wpływają na państwo, prawo i demokrację?" Źródło zdjęcia: TVN24

Dębek: nie możemy odpuścić

- Platformy technologiczne mają dziś bardzo dużą władzę. Nie tylko nad tym, jakich dokonujemy wyborów jako konsumenci, ale też jakie informacje do nas docierają - powiedziała Katarzyna Dębek.

W ocenie Dębek "to oznacza, że bardzo łatwo pozyskać informacje, które nie są w żaden sposób sprawdzone". - Są na przykład fake newsami. Powodują dezinformację - dodała, wyjaśniając, że w konsekwencji taka sytuacja stwarza problem z demokracją.

Podkreśliła, że brak dostępu do wiarygodnych informacji uniemożliwia obywatelom podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

Zapytana o możliwości walki z Big Techami, stwierdziła, że jest to bardzo trudne wyzwanie. - Mimo tego, że wiele kar już zostało nałożonych, to władza platform technologicznych wciąż jest ogromna.

- Jest to wyzwanie trudne, ale takie, którego nie możemy odpuścić. Ani jako media, ani jako biznes, ani jako poszczególne kraje unijne - powiedziała.

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Prawo kontra Big Techy

Marek Kolasiński, partner w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, profesor prawa zapytany o zagrożenia dla rozwoju mediów ze strony gigantów technologicznych stwierdził, że "wielkim zagrożeniem jest to, że platformy cyfrowe są w stanie przyjąć znakomitą część zysku generowanego przez pracę dziennikarzy i przez wysiłek wydawców cyfrowych".

- To jest nie tylko niesprawiedliwe, moralnie dewastujące, ale grozi dewastacją rynku medialnego i będzie wywierało negatywny wpływ na rozwój polskiej debaty publicznej - powiedział.

- Rozwój technologii, sztucznej inteligencji, z punktu widzenia prasy, jest niezwykle niebezpieczny, choć oczywiście niesie ze sobą również wiele szans - podkreślił.

Odnosząc się do kwestii, czy obecne prawo konkurencji pozwala skutecznie przeciwdziałać nadużywaniu dominującej pozycji przez duże platformy cyfrowe wobec mediów, zwłaszcza lokalnych, wyraził nadzieję, że uda się ochronić rynek medialny. Przekazał, że w sądach toczy się obecnie wiele postępowań w sprawie. - Wynik tych spraw jest ciągle otwarty - powiedział.

Zapytany o możliwe działania, mające na celu prawo, stwierdził, że "jest oczywiście przestrzeń na poprawę stanu legislacji, krótko mówiąc, na poprawę przepisów". - Ale równie ważne, a być może ważniejsze, jest to, żeby te regulacje, które obecnie obowiązują efektywnie egzekwować - zaznaczył.