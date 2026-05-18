Tech

Kolejny cios w Zondacrypto. Estoński nadzór reaguje

Zondacrypto
Licencja operacyjna spółki BB Trade Estonia OU, powiązanej z Zondacrypto, została częściowo zawieszona - poinformowała w poniedziałek estońska jednostka wywiadu finansowego (FIU). Decyzja oznacza, że firma nie może obecnie przyjmować nowych środków od klientów ani nawiązywać relacji z nowymi użytkownikami, a jej dalsze funkcjonowanie zależy od spełnienia wymogów stawianych przez estońskie prawo.

Decyzją instytucji spółka została objęta zakazem przyjmowania jakichkolwiek dodatkowych aktywów (w tym środków fiducjarnych i kryptoaktywów) od obecnych klientów oraz nawiązywania relacji biznesowych z nowymi klientami. Decyzja nie ma wpływu na zwrot lub wypłatę aktywów obecnym klientom.

Częściowe zawieszenie koncesji będzie obowiązywać do czasu, aż FIU zweryfikuje, czy spółka spełnia warunki koncesji. BB Trade Estonia OU ma 30 dni na dostosowanie swojej działalności do wymogów prawnych. W przeciwnym razie, zgodnie z prawem, FIU jest zobowiązana do cofnięcia koncesji.

Ponadto FIU zaapelowała do klientów spółki, którzy nie są w stanie odzyskać swojego majątku, aby zgłaszali się na policję w swoim kraju zamieszkania.

Zawiadomienie do prokuratury

Byli członkowie rady nadzorczej BB Trade Estonia OU poinformowali 23 kwietnia na platformie X, że złożyli do estońskiej prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz powiadomili estoński wywiad finansowy. Przekazali, że nie mogli uzyskać informacji od prezesa zarządu spółki na temat bieżących problemów dotyczących wypłat, płynności finansowej spółki oraz statusu i dostępności aktywów.

Licencja kryptowalutowa Trade Estonia OU pozwalała na świadczenie usług największej polskiej giełdzie kryptowalut Zondacrypto. Na początku kwietnia media poinformowały, że giełda może mieć poważne problemy z płynnością - analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc.

17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto oraz prania brudnych pieniędzy. Postępowanie jest prowadzone na podstawie zgłoszeń osób pokrzywdzonych, które mają trudności z wypłatą środków zdeponowanych w ramach kryptowalut na Zondacrypto.

20 kwietnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał PAP, że otrzymał ponad 200 sygnałów związanych z Zondacrypto. Dodał, że w styczniu 2025 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec operatora serwisu zondacrypto.com – estońskiej spółki BB Trade Estonia OU. Postępowanie jest prowadzone pod kątem ewentualnych naruszeń i klauzul niedozwolonych w umowach z klientami giełdy.

Według śledczych łączna wysokość szkód wynosi obecnie nie mniej niż 350 mln zł.

Źródło: PAP
