Popularna aplikacja znika z rynku

Endomondo znika z rynku

Przedstawiciele firmy Under Armour, do której należy Endomondo, zapowiedzieli, że 31 grudnia 2020 roku aplikacja zostanie wycofana z rynku.

Jednocześnie umożliwiono przeniesienie treningów z Endomondo do podobnej aplikacji MapMyRun, która również należy do firmy Under Armour. Eksport danych będzie możliwy do 15 lutego 2021 roku. Użytkownicy będą mogli również pobrać swoje dane, bez przenoszenia ich do proponowanej aplikacji.