Musk zapowiada kasowanie części kont na Twitterze

czytaj dalej

Jest źle, ale zaraz może być dobrze. Tak bym to określił - tak o sytuacji na rynku kredytów mówił w TVN24 BiS Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej. Odnosząc się do danych BIK, które mają zostać opublikowane we wtorek, stwierdził, że "rynek kredytów mieszkaniowych zaczyna wstawać z kolan".