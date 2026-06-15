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SpaceX ma przynosić bilion dolarów rocznie. Elon Musk wskazał datę

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Elon Musk
SpaceX wchodzi na giełdę w USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: EPA
Elon Musk ocenił, że SpaceX może osiągnąć bilion dolarów przychodów do 2030 roku. Jak podał Reuters, deklaracja padła dwa dni po giełdowym debiucie firmy, który wycenił ją na ponad dwa biliony dolarów.

Szef SpaceX zadeklarował w niedzielę w serwisie X, że jego firma kosmiczna może osiągnąć 1 bilion dolarów przychodów do 2030 roku. Odpowiadał w ten sposób dziennikarzowi i komentatorowi finansowemu Jonowi Erlichmanowi.

"Byłbym zaskoczony, gdyby przychody nie były wyższe niż 1 bilion dolarów w 2031 roku" - napisał Musk.

Wycena rośnie, a przychody wciąż niższe od konkurencji

Według Reutersa słowa miliardera padły dwa dni po tym, jak SpaceX zadebiutował na giełdzie. W piątek spółka stała się szóstą największą firmą w Stanach Zjednoczonych, umacniając pozycję Muska jako pierwszego bilionera na świecie.

Reuters zwraca uwagę, że SpaceX wciąż generuje znacznie mniejsze przychody niż podobnie wyceniani giganci technologiczni, tacy jak Broadcom czy Amazon.

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Ze świata

Wall Street ostrożne względem SpaceX

W 2025 roku przychody SpaceX wzrosły do 18,67 miliarda dolarów z 14,02 miliarda dolarów rok wcześniej. Jednocześnie firma zanotowała stratę netto w wysokości 4,94 miliarda dolarów, podczas gdy rok wcześniej miała 791 milionów dolarów zysku.

Część analityków z Wall Street podchodzi ostrożnie do perspektyw wzrostu spółki. Według raportu "The Wall Street Journal", cytowanego przez Reutersa, Goldman szacował, że przychody SpaceX przekroczą 470 miliardów dolarów w 2030 roku. Morgan Stanley prognozował natomiast, że sięgną one prawie 330 miliardów dolarów.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
TechnologiaElon MuskSpaceXWall Street
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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