Elon Musk z planem w sprawie implantów mózgowych. "Masowa produkcja"

Implant Neuralink został zaprojektowany z myślą o pomocy osobom z takimi schorzeniami jak urazy rdzenia kręgowego. Pierwszy pacjent, który otrzymał implant, wykorzystuje go do grania w gry wideo, przeglądania internetu, publikowania treści w mediach społecznościowych oraz poruszania kursorem na laptopie.
Neuralink rozpoczął testy implantów na ludziach w 2024 roku, po usunięciu zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa zgłoszonych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), która początkowo odrzuciła wniosek spółki w 2022 roku.
Musk: to wielka sprawa
"Neuralink rozpocznie masową produkcję urządzeń do interakcji między mózgiem a komputerem i przejdzie do niemal całkowicie zautomatyzowanej procedury chirurgicznej w 2026 roku" - napisał na X Elon Musk.
Sama spółka nie odpowiedziała na prośbę agencji Reuters o komentarz w sprawie informacji przekazanej przez Elona Muska.
Skala wdrożeń i finansowanie
We wrześniu Neuralink poinformował, że 12 osób na świecie z ciężkim paraliżem otrzymało implanty mózgowe firmy i korzysta z nich do sterowania cyfrowymi oraz fizycznymi narzędziami za pomocą myśli.
Spółka zabezpieczyła również 650 mln dolarów finansowania w rundzie inwestycyjnej przeprowadzonej w czerwcu.
Autorka/Autor: Jan Sowa
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: EPA