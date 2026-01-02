Elon Musk z planem w sprawie implantów mózgowych. "Masowa produkcja"

Gawkowski o Musku: zwariowany ekscentryk, który postanowił wprowadzać świat w chaos Źródło: TVN24

Implant Neuralink został zaprojektowany z myślą o pomocy osobom z takimi schorzeniami jak urazy rdzenia kręgowego. Pierwszy pacjent, który otrzymał implant, wykorzystuje go do grania w gry wideo, przeglądania internetu, publikowania treści w mediach społecznościowych oraz poruszania kursorem na laptopie.

Neuralink rozpoczął testy implantów na ludziach w 2024 roku, po usunięciu zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa zgłoszonych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), która początkowo odrzuciła wniosek spółki w 2022 roku.

Musk: to wielka sprawa

"Neuralink rozpocznie masową produkcję urządzeń do interakcji między mózgiem a komputerem i przejdzie do niemal całkowicie zautomatyzowanej procedury chirurgicznej w 2026 roku" - napisał na X Elon Musk.

Sama spółka nie odpowiedziała na prośbę agencji Reuters o komentarz w sprawie informacji przekazanej przez Elona Muska.

Neuralink will start high-volume production of brain-computer interface devices and move to a streamlined, almost entirely automated surgical procedure in 2026.



Device threads will go through the dura, without the need to remove it. This is a big deal. https://t.co/nfNmtFHKsp — Elon Musk (@elonmusk) December 31, 2025 Rozwiń

Skala wdrożeń i finansowanie

We wrześniu Neuralink poinformował, że 12 osób na świecie z ciężkim paraliżem otrzymało implanty mózgowe firmy i korzysta z nich do sterowania cyfrowymi oraz fizycznymi narzędziami za pomocą myśli.

Spółka zabezpieczyła również 650 mln dolarów finansowania w rundzie inwestycyjnej przeprowadzonej w czerwcu.

