Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Musk rozwija xAI. Koszty ponoszą okoliczni mieszkańcy

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Elon Musk
WEF 2026 Wypowiedź Elona Muska w Davos
Źródło zdj. gł.: Abaca/PAP/EPA
Firma xAI Elona Muska zainstalowała 59 turbin gazowych zasilających centrum danych Colossus 2 bez uzyskania federalnych pozwoleń środowiskowych - ustalił Reuters. Według analizy agencji skutki emisji najmocniej odczuwają zamieszkane głównie przez afroamerykańską ludność dzielnice Tennessee i Missisipi.

Z korespondencji między przedstawicielami xAI a regulatorami wynika, że 57 turbin stanęło w Southaven w stanie Missisipi, tuż przy granicy z Tennessee. Dwie kolejne zainstalowano w innym, nieustalonym przez Reutersa miejscu.

To około dwa razy więcej urządzeń, niż firma wcześniej publicznie przyznawała. xAI informowało, że na początku roku korzystało z 27 turbin, argumentując, że nie wymagają one zezwoleń, ponieważ są urządzeniami tymczasowymi i mobilnymi.

Stanowy regulator środowiskowy MDEQ podtrzymuje, że takie turbiny nie wymagają pozwolenia. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska wskazywała jednak w styczniu 2026 roku, że obowiązek ten obejmuje również instalacje tymczasowe, jeżeli przekraczają one określone poziomy emisji.

AI wprost pożera otoczenie. Niepokojący raport
Dowiedz się więcej:

AI wprost pożera otoczenie. Niepokojący raport

Emisje jak w największych elektrowniach gazowych

Reuters przeanalizował dane producenta dotyczące 32 turbin. Według obliczeń, 30 urządzeń w Southaven mogłoby rocznie emitować blisko 2,5 tys. ton tlenków azotu, 4 tys. ton tlenku węgla oraz 22 tony formaldehydu, gdyby pracowały przez cały rok przy 80-procentowym obciążeniu.

To wielokrotnie więcej niż federalny próg wynoszący 100 ton zanieczyszczeń rocznie, po którego przekroczeniu wymagane jest pozwolenie na podstawie ustawy o czystym powietrzu.

- To ogromna liczba turbin i niewyobrażalna ilość zanieczyszczeń powietrza - powiedziała Reutersowi mieszkanka Southaven Shannon Samsa.

Nicholas Mailloux z Uniwersytetu Wisconsin-Madison ocenił, że pod względem emisji tlenków azotu instalacja mogłaby dorównywać 25 najbardziej zanieczyszczającym elektrowniom gazowym w Stanach Zjednoczonych.

Elon Musk i xAI pozwani. Chodzi o szkodliwą emisję
Dowiedz się więcej:

Elon Musk i xAI pozwani. Chodzi o szkodliwą emisję

Największe obciążenie dla społeczności afroamerykańskich

Według analizy danych urzędowych mieszkańcy terenów położonych w pobliżu turbin już wcześniej częściej niż reszta lokalnej populacji chorowali na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Po stronie Missisipi afroamerykańscy mieszkańcy stanowią około 46 proc. ludności w promieniu pięciu mil od instalacji, podczas gdy w całym hrabstwie DeSoto ich udział wynosi 33 proc. Po stronie Tennessee odsetek ten sięga 94 proc., wobec 52 proc. w całym hrabstwie Shelby.

Mieszkańcy skarżą się również na hałas. Pracujące przez całą dobę turbiny budzą ich w nocy.

Spór trafił do sądu

Organizacje NAACP i Southern Environmental Law Center pozwały xAI, domagając się wstrzymania pracy turbin. Ich zdaniem urządzenia naruszają federalną ustawę o czystym powietrzu i zanieczyszczają okolice domów, szkół oraz kościołów w historycznie czarnych dzielnicach.

- Skala tego zjawiska jest zdumiewająca. To niezwykle poważne naruszenie ustawy o czystym powietrzu, które zagraża zdrowiu publicznemu - ocenił Patrick Anderson, prawnik Southern Environmental Law Center.

Departament Sprawiedliwości USA argumentuje natomiast, że ograniczenie działalności turbin mogłoby zagrozić interesom bezpieczeństwa narodowego. Systemy xAI mają bowiem wspierać działania amerykańskiej armii, w tym operacje związane z Iranem.

Rozstrzygnięcie sprawy może określić, w jaki sposób przepisy środowiskowe będą stosowane wobec szybko rozwijającego się sektora sztucznej inteligencji i budowanych dla niego prywatnych źródeł energii.

"Elon znów ma obsesję"
Dowiedz się więcej:

"Elon znów ma obsesję"

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
xAIElon MuskSpaceXSztuczna inteligencjaAI
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Mała dziewczynka nalewająca świeżą, chłodną domową lemoniadę do plastikowego szkła podczas sprzedaży napojów z przyjaciółką na straganie w upalny letni dzień
Sanepid zabrał głos w sprawie sprzedaży lemoniady przez dzieci. Są wytyczne
Z kraju
ZAKUPY KOSZYK
Inflacja w czerwcu. Nowe dane
Z kraju
Pekin, Chiny
Gospodarka Chin wyhamowała. "Uwypuklają pogłębiającą się rozbieżność"
Ze świata
Jeden na jeden - Miłosz Motyka
Minister: mam konkretny plan, natomiast dzisiaj go nie używamy
Z kraju
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Zakazali budowania centrów danych AI. "Jeden z największych wstrząsów"
Ze świata
kuba hawana shutterstock_2730976575_1
Blackout w całym kraju. Kryzys narasta
Ze świata
shutterstock_2044480022
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
Prezydent USA Donald Trump
Trump rezygnuje z opłat w cieśninie Ormuz. Jest nowe rozwiązanie
Ze świata
smartfon shutterstock_449254483
"Pomoc" w odzyskaniu pieniędzy. Jak działają oszuści
Tech
fabryka roboty maszyny shutterstock_2682841033
Gawkowski: ten obiekt będzie fundamentem gospodarki
Tech
Kevin Warsh
Trump już go nie pochwali? Szef Fed zapowiada niezależność
Ze świata
Facebook Meta
Meta z pozwem. Algorytm miał wskazywać osoby do zwolnienia
Tech
W najbliższych dniach możemy mieć do czynienia z wakacyjnym szczytem cen paliw - przewidują analitycy BM Reflex
W drogę bez kierowcy. Polska zmienia prawo
Łukasz Figielski
Tankowiec w cieśninie Ormuz
Sposób na ominięcie cieśniny. Emiraty zapowiadają nowy projekt
Ze świata
shutterstock_2359731071
Zwolnienia w dużym banku. Pracę stracą setki osób
Z kraju
FED Rezerwa Federalna USA
Inflacja w USA zaskakuje. Widmo podwyżki stóp pozostaje
Ze świata
Chińskie samochody elektryczne
Milion aut w miesiąc. Rekord Chin bije w Europę
Moto
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Platformy nie sprawdzają, młodzi korzystają. Zakaz okazał się dziurawy
Tech
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Rząd przyjął nowe zasady najmu krótkoterminowego. "Nie wywróci rynku"
Z kraju
Dziewczynka na spacerze z nowonarodzonym bratem w wózku
Mieszkańców będzie coraz mniej. Te regiony Polski wyludnią się najszybciej
Ze świata
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Orlen: złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w sprawie Obajtka
Z kraju
Teheran, Iran
Iran niewzruszony. "Nie będziemy mieli żadnych problemów w tym zakresie"
Ze świata
telefon szpieg hacker
Oszuści podszywają się pod największy bank w Polsce
Z kraju
Serwerownia AI
Ceny rosną przez rozwój sztucznej inteligencji
Tech
Wójt miał zbierać pieniądze na prezenty dla polityków (zdjęcie ilustracyjne)
Fala podwyżek VAT w regionie. Polska znacznie powyżej średniej
Pieniądze
emeryt senior starosc shutterstock_1977447137
Legitymacja emeryta. Zmiany weszły w życie
Dla seniora
Biały Dom
Biały Dom zmienia zdanie w sprawie sankcji na Rosję
Ze świata
Wall Street, giełda USA, maklerzy, inwestorzy
Błyskawiczna reakcja rynku na doniesienia z Bliskiego Wschodu
Rynki
Donald Trump
Iran: prezydent USA ma absolutną rację
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Sąd: Trump manipulował procesem
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica