Elon Musk pozywa prawników, którzy pracowali dla Twittera. Domaga się zwrotu pieniędzy

Informacja o tym, że właściciel firmy pozywa kancelarię prawną, która wcześniej obsługiwała spółkę nabiera więcej sensu, gdy przypomnimy, jak do przejęcia Twittera przez Elona Muska w ogóle doszło.

Początkowo, gdy z żartów o zakupie platformy Elon Musk przeszedł do czynów, miliarder miał kupić Twittera w kwietniu 2022 roku za 44 miliardy dolarów. W lipcu próbował się jednak wycofać, co wówczas tłumaczył "fałszywymi i wprowadzającymi w błąd" informacjami na temat liczby fałszywych kont na platformie.

Musk nie chciał płacić, więc został pozwany

Ówczesnemu zarządowi firmy się to nie spodobało i Twitter pozwał Muska za naruszenie umowy kupna. Zgodnie z nią, jeśli transakcja nie zostanie sfinalizowana ze względów, które nie zostały w niej przewidziane, to strona odwołująca ją będzie musiała wypłacić odszkodowanie w wysokości do 1 miliarda dolarów.