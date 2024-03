Elon Musk pozywa OpenAI i Sama Altmana

Musk zarzuca również, że został wprowadzony w błąd co do idealistycznych założeń twórców projektu, którzy mieli zarzekać się, że powstaje on "dla dobra ogółu". Teraz OpenAI otwarcie przyznaje, że jednym z głównych zamierzeń firmy jest wzrost przychodów, co zdaniem Muska stanowi złamanie umowy i staje w sprzeczności z obietnicami złożonymi mu przez naukowców przed laty.