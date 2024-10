Elon Musk poddał się brazylijskiemu prawu

Moraes zablokował dostęp do platformy, której właścicielem jest Elon Musk , po tym, jak odmówiła zablokowania kilku profili uznanych przez rząd za rozpowszechniające dezinformację na temat wyborów prezydenckich w Brazylii w 2022 roku.

Musk złożył rękawice

Samozwańczy "absolutysta wolności słowa" miliarder-przedsiębiorca określił decyzję sędziego Moraesa o zablokowaniu kilkudziesięciu kont jako nadużycie władzy i naruszenie wolności słowa. Do tego we wpisach na swojej platformie obrażał go.