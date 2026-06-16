Tech Elon Musk znów przegrywa z OpenAI. Sąd oddalił pozew xAI Oprac. Jan Sowa |

SpaceX wchodzi na giełdę w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Newscom

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Federalna sędzia Rita Lin z San Francisco oddaliła w poniedziałek pozew złożony przez firmę xAI Elona Muska przeciwko OpenAI Sama Altmana. Sprawa dotyczyła zarzutów o kradzież tajemnic handlowych związanych z chatbotami.

Sędzia uznała, że xAI nie wykazała, by OpenAI nakłaniało byłego, starszego inżyniera xAI Xuechena Li do ujawnienia poufnych informacji dotyczących chatbota Grok. Nie wykazano też, by inżynierowie OpenAI wiedzieli, że Li mógł przekazać takie informacje.

Lin oddaliła pozew, uznając, że dalsze prowadzenie sprawy byłoby "bezcelowe". Wcześniejszą wersję pozwu oddaliła w lutym. Pierwotna skarga, złożona we wrześniu, dotyczyła szerszych zarzutów przywłaszczenia poufnych informacji, w tym kodu źródłowego, po przejściu pracowników xAI do OpenAI.

Druga porażka Muska w sporze z OpenAI

Poniedziałkowa decyzja to druga przegrana Elona Muska w sprawach przeciwko OpenAI w ciągu czterech tygodni. 18 maja federalna ława przysięgłych orzekła przeciwko najbogatszemu człowiekowi świata w pozwie na 150 miliardów dolarów. Musk oskarżał w nim OpenAI i Sama Altmana o "kradzież organizacji charytatywnej" poprzez odejście od pierwotnej misji firmy jako organizacji non profit i działanie dla własnego wzbogacenia.

xAI jest częścią firmy SpaceX, obejmującej działalność rakietową, satelitarną i związaną ze sztuczną inteligencją.

Ani xAI, ani jej prawnicy nie odpowiedzieli od razu na prośby o komentarz. OpenAI oświadczyło w poniedziałek: "Ten bezpodstawny pozew nigdy nie był niczym więcej niż kolejnym frontem w prowadzonej przez pana Muska kampanii nękania". Tę samą deklarację firma przedstawiła po lutowym oddaleniu sprawy.

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"Rozmowa o wcześniejszej pracy jest rutynowa"

Poprawiona skarga xAI koncentrowała się na prezentacji, którą Li miał przedstawić w czasie, gdy OpenAI prowadziło wobec niego rekrutację.

Firma Muska twierdziła, że OpenAI chciało pozyskać tajemnice związane z premierą Grok 4 z lipca 2025 roku. Według xAI OpenAI miało wiedzieć, że nadchodząca aktualizacja ChatGPT "nie mogłaby konkurować" w zakresie złożonego rozumowania.

Sędzia uznała jednak, że pytanie kandydatów do pracy o ich wcześniejsze doświadczenia jest rutynową praktyką i nie można na tej podstawie wnioskować, że OpenAI nakłaniało Li do ujawnienia poufnych informacji.

"Gdyby uznać inaczej, pracodawcy mogliby potencjalnie ponosić odpowiedzialność za każdym razem, gdy pytają kandydata o jego wcześniejszą pracę" - napisała Lin.

OpenAI utrzymuje, że Li nigdy nie pracował dla firmy i że spółka nigdy nie pozyskała tajemnic xAI. Prawnicy OpenAI, domagając się oddalenia pozwu, napisali: "OpenAI nie potrzebuje ani nie chce cudzych tajemnic handlowych, zwłaszcza od xAI, które przegrywa na rynku i traci pracowników".

Li jest pozwany osobno przez xAI i zaprzecza, by dopuścił się niewłaściwego postępowania.

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