Senatorka ostrzega przed narzędziem Muska. "Może stanowić poważne zagrożenie"

W liście skierowanym do Pentagonu Warren wskazuje, że rozwiązania xAI mogą stanowić poważne ryzyko dla armii USA. Chodzi m.in. o możliwość wycieku tajnych informacji, podatność na manipulację czy brak odpowiednich zabezpieczeń.

"Obawiam się, że widoczny brak odpowiednich zabezpieczeń w Groku może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa personelu wojskowego USA oraz cyberbezpieczeństwa systemów niejawnych" - napisała senatorka.

"Szczególnie jeśli Grok otrzyma dostęp do wrażliwych informacji wojskowych i systemów operacyjnych" - podkreśliła.

Warren zaznacza również, że nie jest jasne, jakie gwarancje bezpieczeństwa xAI przedstawiło Departamentowi Obrony i czy zostały one w ogóle zweryfikowane przed dopuszczeniem technologii do pracy w środowisku tajnym.

Senatorka Elizabeth Warren

Umowa Pentagonu z xAI pod lupą

Według doniesień medialnych pod koniec lutego Pentagon zawarł porozumienie z xAI, które ma umożliwić wykorzystanie jej systemów w sieciach o podwyższonej klauzuli bezpieczeństwa. Warren zażądała przekazania pełnej treści tej umowy.

Sprawa nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście wcześniejszego rozłamu Pentagonu z firmą Anthropic, która domagała się mocniejszych gwarancji, że jej technologia nie będzie wykorzystywana m.in. do nadzoru wewnętrznego czy w systemach broni.

Już wcześniej xAI otrzymało kontrakt Pentagonu o wartości do 200 mln dolarów na rozwój narzędzi AI dla wojska.

Kontrowersje wokół Groka

Chatbot Grok, rozwijany przez xAI i powiązany z platformą X, od miesięcy budzi kontrowersje. Media informowały o wątpliwościach dotyczących jego bezpieczeństwa i zgodności z rządowymi standardami.

System był krytykowany m.in. za możliwość generowania zmanipulowanych, seksualizowanych obrazów oraz publikowanie treści antysemickich po aktualizacjach technicznych.

W efekcie część państw zdecydowała się na jego zablokowanie, a organy ścigania i regulatorzy - na wszczęcie postępowań.

Warren zażądała od Pentagonu szczegółowych informacji o sposobach ograniczania ryzyka związanego z błędnymi odpowiedziami AI oraz przekazania pełnej dokumentacji komunikacji prowadzącej do zawarcia umowy.

Senatorka oczekuje odpowiedzi w formie jawnej do 27 marca.

Opracował Jan Sowa/kris