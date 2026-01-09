Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Musk wprowadza zmiany dla użytkowników Groka po fali krytyki

shutterstock_2384730125
Profesor Jackowski o robotyzacji i Elonie Musku
Źródło: TVN24 BiS
Platforma X Elona Muska ograniczyła możliwość edycji zdjęć za pomocą chatbota Grok wyłącznie dla użytkowników płatnej wersji - informuje w piątek BBC. Narzędzie to spotkało się z ostrą krytyką za umożliwianie tworzenia pornograficznych deepfake'ów, w tym treści przedstawiających osoby bez ich zgody - także seksualizowanych obrazów kobiet i dzieci.

Sprawa dotyczyła zarówno osób publicznych, jak i prywatnych, które nie zgodziły się na wykorzystanie wizerunku, a często nawet nie miały świadomości, że do tego doszło.

Jak wyjaśnia BBC, obecnie Grok umożliwia edycję zdjęć tylko użytkownikom, które zapłaciły za subskrypcję. Oznacza to, że ​​ich imię i nazwisko oraz informacje dotyczące płatności są znane.

Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"
Dowiedz się więcej:

Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"

Ze świata

BBC zwróciło się do serwisu X z prośbą o komentarz, jednak do momentu publikacji nie otrzymało odpowiedzi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Absolutnie odrażająca" funkcja Groka. Londyn chce reakcji

"Absolutnie odrażająca" funkcja Groka. Londyn chce reakcji

TVN24
Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"

Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"

Reakcja brytyjskich władz

Wcześniej brytyjskie władze zwróciły się do regulatora Ofcom, który nadzoruje w tym kraju działalność mediów, o użycie wszelkich dostępnych środków - włącznie z wprowadzeniem zakazu - przeciwko serwisowi X.

"Absolutnie odrażająca" funkcja Groka. Londyn chce reakcji
Dowiedz się więcej:

"Absolutnie odrażająca" funkcja Groka. Londyn chce reakcji

TVN24

Odnosząc się do obaw, że Grok stworzył seksualizujące wizerunki dorosłych i dzieci, premier Keir Starmer stwierdził, że jest to "haniebne" i "obrzydliwe". Zaznaczył, że Ofcom ma "pełne poparcie" rządu, aby podjąć działania w tej sprawie.

- To niezgodne z prawem. Nie będziemy tego tolerować. Poprosiłem o rozważenie wszystkich opcji – powiedział w wywiadzie dla Greatest Hits Radio.

Uprawnienia Ofcomu

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie w Internecie, uprawnienia Ofcomu obejmują możliwość wystąpienia do sądu o wydanie nakazu uniemożliwiającego osobom trzecim pomaganie platformie należącej do Elona Muska w zbieraniu środków finansowych lub uzyskiwaniu dostępu do niej w Wielkiej Brytanii.

Źródła rządowe poinformowały BBC News, że "spodziewają się, że Ofcom wykorzysta wszelkie dostępne mu uprawnienia w związku z Grokiem i X".

BBC poprosiło Ofcom o komentarz, jednak do momentu publikacji nie otrzymało odpowiedzi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: lilgrapher / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
Elon MuskX
Zobacz także:
shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
Polacy chętniej inwestują. Co jeszcze mówią o nas zeznania podatkowe?
Pieniądze
Karol Nawrocki
Finansowy efekt wet prezydenta. "Około 3 mld zł straty"
Z kraju
ziemia rolna traktor shutterstock_748405993
Stawka jest ogromna. Jeden kraj może zdecydować o przyszłości rolnictwa
Ze świata
shutterstock_2287644363
Media: podatek cyfrowy wymierzony w Chiny
Tech
pc
Członek zarządu NBP: wydaje się, że jest przestrzeń na kolejne obniżki stóp
Pieniądze
Hargejsa, Somalia
Mieli zniszczyć magazyn i ukraść żywność. USA wstrzymują wsparcie dla Somalii
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Duża wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Polska w czołówce. Lepszy wynik ma tylko Malta
Z kraju
Samochody elektryczne - ładowarki
Dopłaty do elektryków. Budżet bliski wyczerpania
Moto
Protest w Kopenhadze w sprawie Grenlandii
100 tysięcy dolarów na mieszkańca? Rozważają zachęty dla Grenlandczyków
Ze świata
shutterstock_2384730125
Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"
Ze świata
shutterstock_2411349401_1
Prezydencki projekt triumfuje w sejmowej komisji
Z kraju
Ile wynosi podatek od posiadania psa w 2020 roku?
Chcą zniesienia "absurdalnego" podatku. Jest projekt
Pieniądze
praca pracownik biuro pracowniczka shutterstock_572805157
W tej branży wzrosła liczba ofert pracy. Po raz pierwszy od dwóch lat 
Dla pracownika
MEDIA_RafalBrzoskafotMaterialyPrasowe_06
InPost może zmienić właściciela. Nowe informacje
Z kraju
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ludzie Polski 2050 na państwowym. Lista nazwisk rośnie
Z kraju
Emerytka
Emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i kwoty na 2026 rok
Pieniądze
Adam Glapiński
Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych
Z kraju
Pielęgniarka smartfon
ChatGPT z innowacyjną funkcją."Nie ma zastępować opieki medycznej"
Tech
cpk1
2,5 tysiąca działek i ponad 200 budynków mieszkalnych. CPK szykuje grunt pod budowę
Z kraju
Donald Tusk
Tusk stanowczo o reformie. "Znajdziemy lepsze sposoby"
Z kraju
Książę Andrzej
Media: były książę uwikłany w transakcję z oligarchą. "Rażące sygnały ostrzegawcze"
Ze świata
shutterstock_2470895313
Nvidia stawia twarde warunki Chińczykom. Gigant wymaga pełnej przedpłaty
Tech
shutterstock_2472093861
Zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi gwałtownie w górę. Pomogło kilka czynników
Nieruchomości
Wenezuela
"Lewicowi przywódcy prawdopodobnie nieustannie oglądają się za siebie"
Ze świata
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Trump dzieli zysk. Za pieniądze z ropy mają kupować "wyłącznie" amerykańskie produkty
Ze świata
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Trump ogłasza ambitny budżet zbrojeniowy. "Wojsko marzeń"
Ze świata
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Chatbot miał doprowadzić do samobójstwa nastolatka. Właściciel Google'a zawarł ugodę
Tech
Donald Trump
Zakazuje dywidend, żąda inwestycji. Plan Trumpa na zbojeniówkę
Ze świata
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop. Jest podpis prezydenta
Dla pracownika

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica