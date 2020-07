Bez smartfona ani rusz. "Mamy większe problemy z opłacaniem rachunków"

Coraz dłużej

Jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa w Polsce, spędzaliśmy dużo czasu z naszymi telefonami. Tylko co piąta osoba korzystała z niego krócej niż godzinę. Najczęściej jednak (29 proc. wskazań) używaliśmy go średnio około godziny dziennie. Sporą grupę stanowili też użytkownicy, którzy korzystali z komórki ponad cztery godziny dziennie, w tym 14 proc. przez 4-6 godzin, a 9 proc. nawet dłużej niż 6 godzin w ciągu doby - dowiadujemy się z raportu KRD.

Do czego służy nam smartfon?

Telefon służy nam przede wszystkim do kontaktu z innymi – ponad trzy czwarte z nas (77 proc.) rozmawia, 64 proc. SMS-uje lub wysyła MMS-y, a nieco ponad połowa (53 proc.) korzysta z mediów społecznościowych. Strony internetowe w komórce przegląda 58 proc. osób, około połowa robi zdjęcia i korzysta z bankowości elektronicznej (odpowiednio 51 proc. i 48 proc.). Co ciekawe, tylko jedna trzecia z nas czas spędzony z telefonem wykorzystuje na zakupy online – zadeklarowało tak 31 proc. badanych.

Ile czasu spędzamy online?

Zanim koronawirus pojawił się w naszym kraju, sporo czasu spędzaliśmy online przed ekranem smartfona czy komputera. Blisko co trzeci Polak (35 proc.) przed pandemią korzystał z Internetu w celach prywatnych 2-3 godziny dziennie, co czwarty jeszcze dłużej.

Dłużej przed ekranem

Raport Krajowego Rejestru Długów pokazuje, że w czasach epidemii część z nas dłużej korzysta z telefonu i Internetu w celach prywatnych. Dla osób, które odnotowały taką zmianę, czas spędzony z komórką w dłoni zwiększył się najczęściej o ok. 2-4 godziny (30 proc. wskazań). Nieco ponad co czwarty badany (26 proc.) korzystał z niej mniej niż godzinę dłużej dziennie.

Coraz większe długi

- To spory, bo aż 40-procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Co ciekawe, w marcu w porównaniu z lutym długi nieco spadły, ale od kwietnia rosną. W sumie w ciągu czterech miesięcy pandemii zobowiązania zwiększyły się o 73 miliony złotych, czyli o 9 procent. Odbieramy to jako niepokojący sygnał, który wskazuje, że w dobie kryzysu epidemicznego mamy większe problemy z opłacaniem podstawowych usług, takich jak rachunki za telefon czy spłatą rat za sprzęt elektroniczny kupiony u operatora - stwierdził Łącki.