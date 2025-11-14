Dzianinowa torebka na smartfon za 850 zł? To nowy produkt Apple'a

Apple ujawniło w raporcie finansowym, jak wygląda sprzedaż iPhone’a 17

"Wyjątkowa, dzianinowa konstrukcja 3D, zainspirowana koncepcją jednego kawałka materiału, jest zaprojektowana tak, by pomieścić dowolnego iPhone’a, a także inne przedmioty w rozmiarze kieszonkowym" - wyjaśnia koncept Apple.

Etui iPhone Pocket trafia do eleganckich butików Apple w centrach najbardziej prestiżowych metropolii, m.in. Nowego Jorku, Mediolanu czy Tokio. Źródło: Apple

Cena iPhone Pocket zależy od długości paska, za tańszą wersję trzeba zapłacić ok. 550 zł. Ten koszt podawany jest w amerykańskich dolarach - odpowiednio: 149,95 i 229,95 - a produkt dostępny jest od 14 listopada przez stronę producenta na kilku rynkach. Trafia też do eleganckich butików Apple w centrach najbardziej prestiżowych metropolii, m.in. Nowego Jorku, Mediolanu czy Tokio.

Wyrafinowana kieszeń czy droga skarpeta?

"To wyrafinowane w swojej prostocie akcesorium zrodziło się z pomysłu zapewnienia dodatkowej kieszeni, w której z łatwością zmieści się nie tylko iPhone, ale także inne potrzebne użytkownikowi przedmioty. Naciągnięty materiał delikatnie się odchyla, co pozwala zerknąć na wyświetlacz iPhone’a" - dodaje producent. Do opisu iPhone Pocket używa pojęć: "konstrukcja", "akcesorium", "kieszeń".

Reakcje mediów i fanów marki są mieszane. Vouge docenia "zwodniczą prostotę" i przypomina, że odpowiedzialny za słynne czarne golfy Issey Miyake był ulubionym projektantem Steve'a Jobsa. W artykułach CNN czy Cnet dominuje jednak opowieść o wysokiej cenie i nieuniknione produktu porównanie do... skarpety.

Technologia w parze z modą. Najczęściej na nadgarstku

Apple prowadzi działania z branżą modową od lat. Nowe paski do zegarka projektowane przez francuską markę Hermès pojawiają się wraz z każdym nowym modelem Apple Watch, także na rynku polskim. Firma sprzedaje również tkaninowe portfele z ładowaniem bezprzewodowym.

Podobną strategię budowania wizerunku stosuje wielu konkurentów Apple. Samsung realizował takie projekty z markami Maison Margiela i Thom Browne przy okazji premier składanych smartfonów. Luksusowe firmy odzieżowe często sygnują swoim logo także własne smartwatche, np. Louis Vuitton z modelem Tambour Horizon czy TAG Heuer z serią Connected. Na średniej półce cenowej aktywnie działa grupa Fossil, produkująca inteligentne zegarki dla marek takich jak Michael Kors, Emporio Armani czy Diesel. W segmencie technologicznym próbują sił także Adidas czy Puma, które współtworzą zegarki o bardziej lifestyle’owym charakterze.

