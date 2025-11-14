Logo TVN24
Tech

Dzianinowa torebka na smartfon za 850 zł? To nowy produkt Apple'a

apple
Apple ujawniło w raporcie finansowym, jak wygląda sprzedaż iPhone’a 17
Cytrynowa, mandarynkowa, pawie pióro… Apple wprowadziło do limitowanej sprzedaży iPhone Pocket, czyli dzianinową torebkę do transportu smartfona. Cena dodatku zaprojektowanego i uszytego przez japońską markę modową Issey Miyake to nawet 850 złotych.

"Wyjątkowa, dzianinowa konstrukcja 3D, zainspirowana koncepcją jednego kawałka materiału, jest zaprojektowana tak, by pomieścić dowolnego iPhone’a, a także inne przedmioty w rozmiarze kieszonkowym" - wyjaśnia koncept Apple.

Etui iPhone Pocket trafia do eleganckich butików Apple w centrach najbardziej prestiżowych metropolii, m.in. Nowego Jorku, Mediolanu czy Tokio.
Źródło: Apple

Cena iPhone Pocket zależy od długości paska, za tańszą wersję trzeba zapłacić ok. 550 zł. Ten koszt podawany jest w amerykańskich dolarach - odpowiednio: 149,95 i 229,95 - a produkt dostępny jest od 14 listopada przez stronę producenta na kilku rynkach. Trafia też do eleganckich butików Apple w centrach najbardziej prestiżowych metropolii, m.in. Nowego Jorku, Mediolanu czy Tokio.

Wyrafinowana kieszeń czy droga skarpeta?

"To wyrafinowane w swojej prostocie akcesorium zrodziło się z pomysłu zapewnienia dodatkowej kieszeni, w której z łatwością zmieści się nie tylko iPhone, ale także inne potrzebne użytkownikowi przedmioty. Naciągnięty materiał delikatnie się odchyla, co pozwala zerknąć na wyświetlacz iPhone’a" - dodaje producent. Do opisu iPhone Pocket używa pojęć: "konstrukcja", "akcesorium", "kieszeń".

"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium

"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium

Natalia Szostak
To ma być prawdziwa rewolucja. "Konieczność, która wymknęła się spod kontroli"

To ma być prawdziwa rewolucja. "Konieczność, która wymknęła się spod kontroli"

Maja Piotrowska

Reakcje mediów i fanów marki są mieszane. Vouge docenia "zwodniczą prostotę" i przypomina, że odpowiedzialny za słynne czarne golfy Issey Miyake był ulubionym projektantem Steve'a Jobsa. W artykułach CNN czy Cnet dominuje jednak opowieść o wysokiej cenie i nieuniknione produktu porównanie do... skarpety.

Technologia w parze z modą. Najczęściej na nadgarstku

Apple prowadzi działania z branżą modową od lat. Nowe paski do zegarka projektowane przez francuską markę Hermès pojawiają się wraz z każdym nowym modelem Apple Watch, także na rynku polskim. Firma sprzedaje również tkaninowe portfele z ładowaniem bezprzewodowym.

Podobną strategię budowania wizerunku stosuje wielu konkurentów Apple. Samsung realizował takie projekty z markami Maison Margiela i Thom Browne przy okazji premier składanych smartfonów. Luksusowe firmy odzieżowe często sygnują swoim logo także własne smartwatche, np. Louis Vuitton z modelem Tambour Horizon czy TAG Heuer z serią Connected. Na średniej półce cenowej aktywnie działa grupa Fossil, produkująca inteligentne zegarki dla marek takich jak Michael Kors, Emporio Armani czy Diesel. W segmencie technologicznym próbują sił także Adidas czy Puma, które współtworzą zegarki o bardziej lifestyle’owym charakterze.

Autorka/Autor: fig/ams

Źródło: tvn24.pl

AppleSmartfoniPhone
