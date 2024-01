Firma zwolniła część pracowników. Stawia na sztuczną inteligencję

Duolingo, portal internetowy do nauki języków obcych, matematyki oraz muzyki, zwolniło około 10 procent swoich pracowników tymczasowych. Powód? Serwis coraz częściej wykorzystuje sztuczną inteligencję.

Jak podaje CNN, chociaż nie wszystkie zwolnienia były związane z technologią, to Duolingo zwolniło część swoich pracowników kontraktowych pod koniec 2023 roku, by zrobić miejsce na zmiany związane ze sztuczną inteligencją i tym jak tworzone i udostępniane są treści. Firma podaje, że nie doszło do zwolnienia żadnych pracowników pełnoetatowych.

Duolingo ma 24,2 mln aktywnych użytkowników dziennie, 5,8 mln płatnych subskrybentów i oferuje ponad 100 kursów.

Sztuczna inteligencja na pomoc

Firma w zeszłym roku wdrożyła narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję, co zaowocowało powstaniem nowego poziomu subskrypcji - Duolingo Max. Wykorzystuje on model językowy GPT-4, dzięki któremu użytkownicy mogą konwersować z chatbotem w celu ćwiczenia umiejętności i uzyskanie wyjaśnień generowanych przez sztuczną inteligencję na temat tego, dlaczego odpowiedź jest dobra lub zła.

"Sztuczna inteligencja przyspiesza naszą pracę, pomagając nam znacznie szybciej tworzyć nowe treści" - napisał dyrektor generalny Luis von Ahn w listopadowym liście akcjonariuszy.

Duolingo twierdzi, że sztuczna inteligencja będzie coraz częściej wykorzystywana do wykonywania zadań, takich jak tworzenie zdań do kursów, tworzenie list akceptowalnych tłumaczeń i przeglądanie raportów o błędach użytkowników w celu szybszego poprawiania błędów.

Chociaż firma ogranicza zatrudnienie, by w coraz większym stopniu polegać na sztucznej inteligencji przy tworzeniu i sprawdzaniu treści, to nadal wykorzystuje ludzi do sprawdzania pracy wykonanej przez sztuczną inteligencję.

"Nie zastępujemy ekspertów sztuczną inteligencją" - stwierdziła firma w oświadczeniu przesłanym CNN. "Sztuczna inteligencja to narzędzie, którego używamy by zwiększyć naszą produktywność i efektywność, by dodawać nowe treści i ulepszać nasze kursy szybciej, tak byśmy mogli kontynuować nauczanie na wyższym poziomie" - wskazano.

Autor:jw/ToL

Źródło: CNN