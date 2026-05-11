Dua Lipa kontra wielki koncern. Żąda wielomilionowego odszkodowania
Pozew został złożony w piątek w federalnym sądzie w Kalifornii. Jak wynika z dokumentów, chodzi o fotografię zatytułowaną "Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024". Prawnicy artystki podkreślają, że wokalistka posiada pełne prawa do zdjęcia.
Według pozwu Samsung miał umieścić fotografię na froncie kartonowych opakowań telewizorów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. Zdaniem prawników gwiazdy firma mogła w ten sposób czerpać korzyści z wrażenia, że Dua Lipa promuje produkt.
'Kupiłbym telewizor tylko dlatego, że jest na nim Dua"
Do pozwu dołączono zrzuty ekranu z mediów społecznościowych. Mają one potwierdzać, że obecność zdjęcia artystki wpływała na zainteresowanie klientów produktem.
Jeden z internautów napisał: "Kupiłbym ten telewizor tylko dlatego, że jest na nim Dua".
Prawnicy wokalistki zarzucają Samsungowi naruszenie praw autorskich, znaków towarowych oraz praw do wizerunku.
Samsung nie komentuje sprawy
Według prawników Dua Lipa dowiedziała się o domniemanym naruszeniu w czerwcu ubiegłego roku i zażądała od producenta zaprzestania wykorzystywania jej zdjęcia. Firma miała jednak wielokrotnie odmawiać spełnienia tych żądań.
W pozwie podkreślono, że nieautoryzowane użycie wizerunku "spowodowało i nadal powoduje osłabienie tożsamości marki oraz wartości komercyjnej" artystki poprzez "fałszywe sugerowanie opinii publicznej, że aprobuje i wspiera" promowane produkty.
Rzecznik Samsung Electronics odmówił komentarza, tłumacząc, że firma nie odnosi się do toczących się postępowań sądowych. Prawnicy Dua Lipy nie odpowiedzieli natomiast na prośbę o komentarz.
Źródło: Reuters
