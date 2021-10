Drony z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Ministerstwo szykuje zmiany

Nawet małe drony, o wadze do 20 kilogramów, będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które być może wejdą w życie za kilka miesięcy. Za brak ubezpieczenia będzie grozić surowa kara.

Drony będą traktowane tak, jak samochody - wkrótce będzie trzeba za nie zapłacić obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Nowe przepisy mają znaleźć się w nowelizacji ustawy o Prawie Lotniczym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą dronów o masie od 0,25 kg do 20 kg.

Zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej. Jest szansa, że wejdą w życie już 1 stycznia 2022 roku. Prace legislacyjne dotyczące zmian w prawie lotniczym można śledzić tutaj .

Wypadki z dronami

Drony dla 14-latków

Wraz z nowelizacją przepisów o uprawnienia do kierowania dronem do 20 kilogramów będą mogli starać się nastolatkowie od 14 roku życia. Do tej pory uprawnienia pilota bezzałogowego statku powietrznego można było otrzymać mając minimum 16 lat. Nastolatkowie i pełnoletnie osoby będą musiały, jak dotychczas, przejść obowiązkowe szkolenie i zdać test online w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.