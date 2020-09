Ban na TikToka odroczony. Trump daje swoje błogosławieństwo

Błogosławieństwo Trumpa

W rozmowie z reporterami Trump przekazał, że zatwierdził ogólne zapisy umowy. - Dałem tej transakcji moje błogosławieństwo. Jeśli dojdą do porozumienia, to świetnie. Jeśli nie - to też w porządku - stwierdził prezydent USA.

Krytyka

Działanie TikToka było wielokrotnie krytykowane przez Biały Dom. W sierpniu prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym transakcje i umowy z właścicielką popularnej aplikacji internetowej TikTok - firmą ByteDance - stają się nielegalne w USA. Wielu ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa uważa, że TikTok może być używany przez Chiny w celach sprzecznych z interesami USA, w tym - do szpiegowania. Aplikacja była przedmiotem specjalnego dochodzeniu komitetu ds. inwestycji zagranicznych w USA, czyli CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States). Miało on wyjaśnić, czy popularny zwłaszcza wśród młodzieży program do tworzenia krótkich filmów nie niesie zagrożeń dla bezpieczeństwa USA. Ocenia się, że z TikToka korzysta ponad miliard użytkowników na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych liczba użytkowników sięga już kilkudziesięciu milionów i wciąż rośnie.