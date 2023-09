Dobry czas dla Lenovo. Gigant technologiczny widzi duży potencjał w Polsce

Światowe gospodarki od ponad trzech lat zmagają się z turbulencjami. Pandemia COVID-19 zerwała globalne łańcuchy dostaw, a sytuacja geopolityczna pogłębiła zamieszanie panujące na światowych rynkach. Dodatkowo Europa stanęła w obliczu kryzysu energetycznego, jakiego wcześniej nigdy nie widziała. Problemy przyspieszyły jednak transformację cyfrową wielu firm, a nawet państw. Firma Lenovo, globalny gigant w zakresie rozwiązań IT i producent komputerów, w tym trudnym okresie zanotowała rekordowe wyniki. Wojciech Zaskórski, Dyrektor Generalny Lenovo Polska podkreśla, że firma widzi także ogromny potencjał w Polsce.

Lenovo w obliczu globalnych wyzwań

Przychody Lenovo w roku finansowym 2022/2023 osiągnęły imponujący wynik - ponad 62 mld USD i zysku netto w wysokości 1,9 mld USD.

Wojciech Zaskórski, Dyrektor Generalny Lenovo Polska mówi, że firma z kryzysu wyszła znacznie mocniejsza, niż była wcześniej. Z danych firmy Gartner wynika, że w 2023 roku Lenovo znajduje się na ósmym miejscu, jeśli chodzi o jakość łańcucha dostaw na świecie. Rok wcześniej firma była na dziewiątym miejscu.

- Nie stało się to bez przyczyny. Dywersyfikacja, która jest odpowiedzią na ryzyko spowodowała, że w wymagającym czasie nie zatrzymaliśmy rozwoju, a wręcz przeciwnie - zdynamizowaliśmy go. Dziś mamy 35 zakładów w dziewięciu różnych krajach. W ciągu każdej sekundy aż cztery urządzenia Lenovo są dostarczane do klientów na całym świecie. Zbudowanie łańcucha dostaw to operacja niezwykle skomplikowana, o dużym natężeniu, dużej intensyfikacji. Również dla Europy i Polski zostało zbudowane odpowiednie rozwiązanie. Lenovo docenia znaczenie tutejszego rynku i właśnie dlatego w 2022 roku zbudowano fabrykę na Węgrzech. Dziś wiele naszych opakowań nosi napis „Made in Europe”. Wspomniany zakład, wytworzył do tej pory już ponad milion rozwiązań dla klientów. Dzięki niemu czas dostawy dla klientów europejskich jest zdecydowanie krótszy — mówi,

Rynek polski i cyfryzacja

Dyrektor Generalny Lenovo Polska wskazuje ponadto, że Lenovo na rodzimym rynku radzi sobie bardzo dobrze i widzi potencjał do dalszego wzrostu.

— Jesteśmy liderem rynku IT w Polsce. W rozwiązaniach informatycznych PC zajmujemy pierwsze miejsce. Wynika to z naszej specyficznej strategii globalnej i tej, dotyczącej rynku polskiego. Przede wszystkim Lenovo to miejsce, gdzie możemy zrealizować wszelkie potrzeby w zakresie infrastruktury technologicznej klienta; począwszy od telefonów, poprzez tablety, komputery PC, stacje robocze, serwery data center oraz pakiety usług, które są z tym związane. Drugą cechą, która predestynuje nas do tego, żeby być liderem na rynku, jest to, że sprzęt Lenovo jest szeroko dostępny w kanale zakupowym. Nasza firma współpracuje także z wieloma polskimi podmiotami, by zapewnić dostęp do naszych urządzeń. Jako globalny lider w branży PC inwestujemy najwięcej w nasze portfolio, a to z kolei przekłada się na najbardziej innowacyjne rozwiązania — mówi.

Wojciech Zaskórski podkreśla, że polskie firmy w ostatnich latach znacznie przyspieszyły proces cyfryzacji. Transformacja odbywa się w większości etapowo, a przedsiębiorcy inwestują w to, co ich zdaniem ma największy sens dla ich biznesów.

— Jeśli uznamy, że dzisiaj kluczem do dotarcia do klienta jest personalizacja, to oczywiście bardzo pomaga w tym sztuczna inteligencja, która ułatwia kontakt i identyfikację wybranej grupy osób. Pod tym względem polskie firmy, moim zdaniem znajdują się w zdecydowanej czołówce Europy. Inną rzeczą jest highperformance computing, czyli zdolność do przetwarzania ogromnych ilości danych. Przedsiębiorcy widzą, że muszą w to inwestować, bo inaczej gromadzone zasoby danych będą zmarnowane. Jeszcze inną rzeczą jest dywersyfikacja sposobu przetrzymywania tych danych. Mowa tutaj o usługach w postaci chmury. Tutaj Lenovo z całym pakietem swoich rozwiązań potrafi odpowiednio zaadresować potrzeby klienta. Kupujący nie szukają dzisiaj samej transakcji, nie przychodzą do nas po sam serwer. Przychodzą z konkretnym problemem do rozwiązania. My jako dostawca holistyczny, posiadający każdy element infrastruktury informatycznej, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na tego typu potrzeby — podkreśla.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na świecie zmienia także postrzeganie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw. Coraz więcej firm chce właśnie w chmurze gromadzić coraz większą część swojego biznesu, by w razie problemów, móc swobodnie kontynuować swoją działalność.

— Zagrożenia wokół nas i turbulencje związane z różnego rodzaju wydarzeniami geopolitycznymi powodują, że firmy zaczynają coraz bardziej myśleć o ciągłości działania, czyli o tym, co się stanie, jeśli kryzys pojawi się w ich pobliżu. Trzeba mieć dobry plan i dobry system zarządzania kryzysowego oparty o technologie informatyczne. Jest to najgorętszy temat w tej chwili, wśród naszych klientów. Widzimy, że coraz więcej firm buduje swoje własne strategie na sytuacje kryzysowe — podkreśla.

Nowe technologie - nowe szanse

Lenovo widzi także swoją szansę w nowych technologiach i zmianie modelu funkcjonowania społeczeństwa. Firma jest największym na świecie producentem komputerów i dąży do podwojenia inwestycji w badania i rozwój w ciągu trzech lat od roku podatkowego 2021/2022. W roku 2022/2023 Lenovo zainwestowało w rozwój i badania ponad 2,2 miliarda dolarów.

— Jednym z najważniejszych trendów jest rozwój sztucznej inteligencji. Społeczeństwo dynamiczniej niż kiedyś zmienia się. Cyfryzacja, automatyzacja procesów będą odpowiedzią na wyzwania przyszłości i zapewnią one ciągłości działania wielu dziedzinom gospodarki bez wielu barier, z którymi jeszcze dziś się zmagamy. Znakomita większość globalnych firm już dziś ma w swojej strategii wpisane korzystanie i wdrożenie najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Oczywiście także i my korzystamy ze sztucznej inteligencji. Projektując swoje rozwiązania, intensywnie wplatamy algorytmy po to, żeby były one coraz lepsze, coraz mniej awaryjne i dopasowane do potrzeb. Staramy się też dowiedzieć, czego szukają nasi klienci, a algorytmy sztucznej inteligencji bardzo nam w tym pomagają — mówi Wojciech Zaskórski.

Dyrektor Generalny Lenovo Polska zaznacza także, że wciąż silnym trendem jest praca hybrydowa. Jego zdaniem trend ten, który przybrał na sile w czasie pandemii, jest nieodwracalny, a firmy dążą do zapewnienia coraz bardziej komfortowych warunków swoim pracownikom.

Zdaniem Wojciecha Zaskórskiego znacznie zmieniła się także sama branża IT.

— Mamy dzisiaj ponad 525 tys. osób zatrudnionych w branży IT, a średnia płaca to 174 proc. średniej krajowej. Dodatkowo GBS World wyróżnia rynek polski jako drugi najbardziej atrakcyjny, jeśli chodzi o budowanie outsourcingu. Wzrasta także liczba studentów. Sam jako wykładowca akademicki widzę, ile osób dziś studiuje i jak dobra jakość studentów jest obecna na polskich uczelniach. Branża IT zmienia się bardzo dynamicznie, wobec czego zapotrzebowanie na ekspertów będzie wciąż rosło. Dla Polski, to ogromna szansa — dodaje.

Polska branża IT od wielu lat jest jedną z największych gałęzi polskiej gospodarki. Wg rankingu Future of IT, który przygotowywany jest przez Emerging Europe, nasz kraj uznawany jest za drugi po Estonii, najbardziej konkurencyjny rynek w Europie Środkowej i Wschodniej. Polska Agencja Inwestycji i Handlu wskazuje, że branża odpowiada za ok. 8 proc. PKB Polski. Wartość segmentu oprogramowania i usług sięga 55 mld dolarów. Obecność i wzrost zaangażowania nad Wisłą globalnych gigantów technologicznych, takich jak Lenovo dodatkowo napędza rozwój sektora i podkreśla znaczenie tej branży.