USA zakazuje chińskiej AI. Stwarza "wiele rodzajów zagrożeń"
Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) ocenia, że modele DeepSeek stwarzają "wiele rodzajów zagrożeń". Według resortu korzystanie z nich przez pracowników administracji lub jej dostawców może prowadzić do przekazywania poufnych danych Chińskiej Republice Ludowej.
DHS wskazał również na ryzyko wykorzystania pozyskanych informacji przeciwko obywatelom USA lub instytucjom państwowym, a także możliwość występowania złośliwego oprogramowania lub luk w zabezpieczeniach. Są to zagrożenia wskazywane przez amerykańskie władze, a nie potwierdzone przypadki naruszeń bezpieczeństwa.
Ograniczenia dla DeepSeek
W lipcowym memorandum, ujawnionym w poniedziałek, DHS polecił agencjom federalnym monitorowanie ruchu do rządowych stron internetowych i z tych stron. Chińska ambasada w Waszyngtonie nie skomentowała sprawy.
Wcześniej korzystania z DeepSeek na urządzeniach rządowych zakazało kilka amerykańskich instytucji, w tym Departament Handlu i Marynarka Wojenna. Podobne ograniczenia wprowadziły niektóre stany, między innymi Nowy Jork, Tennessee i Wirginia.
Pekin krytykuje decyzję USA
Chińskie ministerstwo handlu skrytykowało we wtorek decyzję USA. W komunikacie oceniło, że zakaz szkodzi interesom chińskich firm i lekceważy porozumienia osiągnięte przez przywódców obu państw. Pekin określił, że jest "zdecydowanie niezadowolony" i "stanowczo przeciwny" działaniom Waszyngtonu.
Resort wezwał USA do "natychmiastowego skorygowania błędnych praktyk" i cofnięcia - jak to określił - dyskryminacyjnych ograniczeń. Zapowiedział też, że Chiny będą uważnie śledzić rozwój sytuacji i podejmą "wszelkie niezbędne działania", by chronić swoje interesy.
Ministerstwo wyraziło nadzieję, że USA wdrożą uzgodnienia przywódców, będą współpracować z Chinami i w pełni wykorzystają mechanizm dialogu między państwami dotyczący sztucznej inteligencji. Zastrzeżenia Waszyngtonu dotyczące bezpieczeństwa danych i systemów przedstawił wcześniej amerykański Departament Bezpieczeństwa Krajowego.