Tech USA zakazuje chińskiej AI. Stwarza "wiele rodzajów zagrożeń" Oprac. Jan Sowa |

Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SALVATORE DI NOLFI

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Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) ocenia, że modele DeepSeek stwarzają "wiele rodzajów zagrożeń". Według resortu korzystanie z nich przez pracowników administracji lub jej dostawców może prowadzić do przekazywania poufnych danych Chińskiej Republice Ludowej.

DHS wskazał również na ryzyko wykorzystania pozyskanych informacji przeciwko obywatelom USA lub instytucjom państwowym, a także możliwość występowania złośliwego oprogramowania lub luk w zabezpieczeniach. Są to zagrożenia wskazywane przez amerykańskie władze, a nie potwierdzone przypadki naruszeń bezpieczeństwa.

Ograniczenia dla DeepSeek

W lipcowym memorandum, ujawnionym w poniedziałek, DHS polecił agencjom federalnym monitorowanie ruchu do rządowych stron internetowych i z tych stron. Chińska ambasada w Waszyngtonie nie skomentowała sprawy.

Wcześniej korzystania z DeepSeek na urządzeniach rządowych zakazało kilka amerykańskich instytucji, w tym Departament Handlu i Marynarka Wojenna. Podobne ograniczenia wprowadziły niektóre stany, między innymi Nowy Jork, Tennessee i Wirginia.

Pekin krytykuje decyzję USA

Chińskie ministerstwo handlu skrytykowało we wtorek decyzję USA. W komunikacie oceniło, że zakaz szkodzi interesom chińskich firm i lekceważy porozumienia osiągnięte przez przywódców obu państw. Pekin określił, że jest "zdecydowanie niezadowolony" i "stanowczo przeciwny" działaniom Waszyngtonu.

Resort wezwał USA do "natychmiastowego skorygowania błędnych praktyk" i cofnięcia - jak to określił - dyskryminacyjnych ograniczeń. Zapowiedział też, że Chiny będą uważnie śledzić rozwój sytuacji i podejmą "wszelkie niezbędne działania", by chronić swoje interesy.

Ministerstwo wyraziło nadzieję, że USA wdrożą uzgodnienia przywódców, będą współpracować z Chinami i w pełni wykorzystają mechanizm dialogu między państwami dotyczący sztucznej inteligencji. Zastrzeżenia Waszyngtonu dotyczące bezpieczeństwa danych i systemów przedstawił wcześniej amerykański Departament Bezpieczeństwa Krajowego.