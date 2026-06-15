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Polak zarobił fortunę na debiucie SpaceX. PayPal, Elon Musk i inwestycja życia

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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GettyImages-180780728
SpaceX wchodzi na giełdę w USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images
Łukasz Nosek przez lata pozostawał w Polsce postacią niemal anonimową. Po debiucie giełdowym SpaceX jego majątek liczony jest już w miliardach dolarów.

Łukasz "Luke" Nosek to jeden z tych przedsiębiorców, których nazwisko nie pojawia się na pierwszych stronach gazet tak często jak Elon Musk. A jednak to właśnie on znalazł się w gronie największych beneficjentów giełdowego debiutu SpaceX. Urodzony w Tarnowie polsko-amerykański inwestor od lat był związany z firmą Muska, a jego wczesna wiara w kosmiczny biznes właśnie przyniosła mu fortunę.

Według informacji podanych przez "Forbes", Nosek posiada 0,22 proc. udziałów w SpaceX. "Forbes" szacuje, że sam ten pakiet jest wart około 2,7 mld dolarów. Do tej kwoty nie wliczono jednak udziałów należących do Nosek Capital LLC. Ten pakiet, według szacunków przywołanych przez "Forbes", może być wart dodatkowe 860 mln dolarów, ale nie jest jasne, czy wszystkie akcje należą bezpośrednio do Noska, czy również do innych inwestorów.

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Polak z "PayPal Mafii"

Historia Noska zaczęła się długo przed SpaceX. Urodzony w 1975 roku w Tarnowie przedsiębiorca wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiował inżynierię komputerową na University of Illinois Urbana-Champaign. Później znalazł się w samym centrum jednego z najważniejszych środowisk technologicznych Doliny Krzemowej.

Łukasz Nosek
Łukasz Nosek
Źródło zdjęcia: Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images

W 1998 roku współtworzył PayPala razem z Peterem Thielem i innymi przedsiębiorcami, którzy później stworzyli słynną "PayPal Mafię". W firmie odpowiadał między innymi za rozwój biznesu, marketing i strategię. Po przejęciu PayPala przez eBay w 2002 roku za 1,5 mld dolarów Nosek przeniósł się do świata inwestycji.

W 2006 roku współtworzył z Thielem fundusz Founders Fund, jeden z najbardziej rozpoznawalnych funduszy venture capital w USA. W 2017 roku odszedł, by współzałożyć Gigafund, który skupił się na technologiach przyszłości, w tym na inwestycjach związanych z eksploracją kosmosu.

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Inwestycja, która zmieniła wszystko

Najważniejszym ruchem w karierze Noska okazała się jednak inwestycja w SpaceX. Według wpisu opublikowanego w serwisie X, to właśnie on miał w 2008 roku poprowadzić pierwszą dużą inwestycję instytucjonalną w firmę Elona Muska. Chodziło o 20 mln dolarów w czasie, gdy SpaceX znajdowało się w trudnym momencie i wciąż walczyło o udowodnienie, że prywatna firma może skutecznie rywalizować w sektorze kosmicznym.

Dziś ta decyzja wygląda jak jedna z najlepszych inwestycji technologicznych ostatnich dwóch dekad. SpaceX urosło z ryzykownego projektu rakietowego do jednego z najcenniejszych przedsiębiorstw na świecie, a debiut giełdowy firmy otworzył nowy rozdział również dla jej wieloletnich inwestorów.

Jak wyliczył inwetsor Robert Ditrych we wpisie w serwisie X, po debiucie SpaceX Nosek może kontrolować około 33 mln akcji klasy A. Około 25 mln z nich miałoby należeć do niego bezpośrednio, a około 8 mln przez Nosek Capital. Przy cenie akcji w okolicach 170 dolarów wartość całego pakietu mogłaby sięgać około 5,6 mld dolarów, czyli około 20 mld zł.

To oznaczałoby, że Nosek znalazłby się w ścisłej czołówce najbogatszych osób polskiego pochodzenia. W takim scenariuszu jego majątek można porównywać z fortunami najbogatszych polskich przedsiębiorców, takich jak Michał Sołowow, Tomasz Biernacki czy Jerzy Starak.

Cichy zwycięzca debiutu SpaceX

Nosek od lat zasiada w radzie nadzorczej SpaceX i pozostaje jednym z ludzi, którzy najwcześniej uwierzyli w wizję Muska. Nie był twarzą firmy, nie prowadził medialnych sporów i nie budował wokół siebie wizerunku technologicznego celebryty. Jego rola była inna: dostrzec potencjał tam, gdzie inni widzieli głównie ryzyko.

Po giełdowym debiucie SpaceX stał się jednym z największych zwycięzców tej historii. Obok Elona Muska, Gwynne Shotwell czy Antonio Graciasa, to właśnie Łukasz Nosek może być dziś jednym z najbardziej niedocenianych beneficjentów sukcesu kosmicznej firmy.

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Źródło: "Forbes"
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Tagi:
TechnologiaElon MuskSpaceXŁukasz Nosek
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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