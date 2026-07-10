Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Historyczny debiut w USA. Pierwsza taka zagraniczna firma

|
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
SpaceX wchodzi na giełdę w USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL
W piątek na nowojorskiej giełdzie odbędzie się największy w historii debiut zagranicznej firmy. Południowokoreański producent chipów komputerowych SK Hynix rozpocznie tego dnia handel swoimi akcjami. Udało mu się pozyskać 26,5 miliarda dolarów.

SK Hynix jest jednym z najważniejszych producentów układów pamięci - w tym AI - na świecie. Jest dostawcą chipów m.in. dla Nvidii, amerykańskiego producenta procesorów i jednocześnie najwyżej wycenianej spółki świata.

Wartość SK Hynix

Południowokoreańska firma poinformowała w czwartek, że sprzedała 177,9 miliona amerykańskich akcji depozytowych - czyli oferowanych przez banki - po 149 dolarów za sztukę, co oznacza, że pozyskała 26,5 miliarda dolarów. Akcje wejdą do obrotu na giełdzie Nasdaq w Nowym Jorku już w piątek. To będzie największy debiut giełdowy zagranicznej firmy na amerykańskim rynku i przewyższy chińską firmę Alibaba, która w pierwszej ofercie publicznej w 2014 r. zebrała 25 miliardów dolarów.

W maju wartość rynkowa SK Hynix w Korei Południowej przekroczyła 1 bilion dolarów, dzięki popytowi na chipy do sztucznej inteligencji. W tym roku cena akcji firmy w kraju macierzystym wzrosła ponad trzykrotnie.

Korea Południowa liczy na pieniądze

- Rząd (Korei Południowej - red.) prawdopodobnie liczy na to, że debiut giełdowy SK Hynix w Stanach Zjednoczonych pozwoli pozyskać środki na inwestycje firmy na rynku krajowym - zauważył Yun Youngjin, profesor biznesu na Uniwersytecie Hanyang.

Zaznaczył jednak, że debiut na Nasdaq wiąże się z ryzykiem, zwłaszcza, jeśli akcjonariusze "zaczną przenosić środku do USA i wycofają je południowokoreańskiego rynku akcji".

W czerwcu rząd azjatyckiego kraju ogłosił plany inwestycji o wartości ponad 880 mld dolarów we współpracy z SK Hynix i Samsungiem. Wycena rynkowa w przypadku jednej i drugiej spółki przekracza 1 bln dolarów.

Boom na AI w Nowym Jorku

Boom na sztuczną inteligencję sprawia, że na giełdach pojawia się coraz więcej spółek technologicznych. W czerwcu należący do Elona Muska SpaceX stał się największym debiutantem w historii - pozyskał 85,7 mld dolarów. W tym roku swoje akcje zaczną oferować również inni twórcy funkcji AI - Anthropic i OpenAI.

ZOBACZ TAKŻE:
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
Źródło: BBC
Tagi:
TechnologiaWall StreetKorea PołudniowaUSA
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2402485723
Kara dla Gazpromu. Urząd zaskoczony słowami ministra
Z kraju
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Nowa projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego
Z kraju
e-papieros
Koniec z atrakcyjnymi opakowaniami papierosów. Brytyjski rząd ma plan
Ze świata
Lotto
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Marian Banaś
Były szef NIK z aktem oskarżenia
Z kraju
wieza kontroli lotow shutterstock_1109029928
Ponad pięć miliardów dla Pfizera. Wyrok uderza w polskie lotnictwo
Z kraju
lody shutterstock_2220235849_1
Większość lodów z nieprawidłowościami. Są wyniki kontroli
Z kraju
Prezes PiS chce rozmawiać z Adamem Glapińskim. Opozycja wzywa do dymisji szefa NBP
Euro najdroższe od 2024 roku. Złoty reaguje na konferencję szefa NBP
Rynki
shutterstock_2798491417
Kolejny obiekt imienia Trumpa. Lotnisko zmieniło nazwę
Ze świata
shutterstock_2645052571 (1)
Rewolucyjne zmiany w ChatGPT. To będzie najbardziej rozwinięty model
Tech
Adam Glapiński na konferencji NBP
Glapiński: nie wykluczam obniżki stóp procentowych. Ale stawia warunki
Z kraju
Daniel Obajtek w kopalni "Solino"
Chaos w kopalni soli. Obajtek szarpał się z prezesem
Z kraju
Hawana, Kuba
"Rodzina Castro jest jak mafia". Pogrążony w ubóstwie kraj czekają reformy
Alicja Skiba
Linia produkcyjna samochodów elektrycznych jest widoczna w GAC Aion Intelligent Ecological Factory w Guangzhou, Guangdong, Chiny, w piątek, 26 września 2025 r.
Zakaz sprzedaży chińskich aut. Już wkrótce głosowanie
Moto
Varenna, miasteczko nad jeziorem Como, Włochy
Miasteczko nad jeziorem Como wprowadza zakaz dla turystów. Grzywna do 200 euro
TVN24
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Podniesienie drugiego progu podatkowego. Zaplanowano rozmowy
Z kraju
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
PPK przyciąga kapitał. System zyskuje zaufanie
Z kraju
shutterstock_2524535261
Wyższe ceny za źródło ciepła. "Potrzebujemy 2 milionów ton rocznie"
Z kraju
ropa paliwa
Niestabilne ceny ropy. "Zagrożone odzyskiwanie dostaw"
Rynki
zloto shutterstock_1689534922_1
Karol III poproszony o odblokowanie złota. "Należy do narodu"
Ze świata
Lotnisko Newark-Liberty, nieopodal Nowego Jorku
Ogromne wydatki linii lotniczych. To wpływ konfliktu
Ze świata
temat paliwa
Tu benzyna i LPG są najtańsze w Polsce. Kierowcy mogą sporo zaoszczędzić
Moto
owoce zakupy bazar shutterstock_1718538325
Te zjawiska mogą podbić ceny żywności. Eksperci wskazują na trzy zagrożenia
Handel
Agadir
Egzotyczne wakacje tanieją. Turyści mogą zmienić plany
Turystyka
samochody warszawa s8 trasa shutterstock_2162936399
Pakiet CPN wróci na stacje? "Rozważamy"
Moto
Rosja paliwo stacja
Ukraińskie ataki wywołały kryzys. W Rosji wprowadzono zakaz eksportu paliwa
Ze świata
shutterstock_2360570399
Technologiczna fortuna. Co kupują nowi milionerzy?
Tech
ING Bank Śląski
Przeszukania w BIK i największych bankach w Polsce
Z kraju
lotnisko, limit 100 ml w bagażu podręcznym, kontrola bezpieczeństwa
Zmiany w kontroli bagażu. Ruszyły pierwsze skanery na Okęciu
Z kraju
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Stopy procentowe bez zmian, ale jest dobra wiadomość dla kredytobiorców
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica