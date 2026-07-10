Tech Historyczny debiut w USA. Pierwsza taka zagraniczna firma Alicja Skiba |

SpaceX wchodzi na giełdę w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL

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SK Hynix jest jednym z najważniejszych producentów układów pamięci - w tym AI - na świecie. Jest dostawcą chipów m.in. dla Nvidii, amerykańskiego producenta procesorów i jednocześnie najwyżej wycenianej spółki świata.

Wartość SK Hynix

Południowokoreańska firma poinformowała w czwartek, że sprzedała 177,9 miliona amerykańskich akcji depozytowych - czyli oferowanych przez banki - po 149 dolarów za sztukę, co oznacza, że pozyskała 26,5 miliarda dolarów. Akcje wejdą do obrotu na giełdzie Nasdaq w Nowym Jorku już w piątek. To będzie największy debiut giełdowy zagranicznej firmy na amerykańskim rynku i przewyższy chińską firmę Alibaba, która w pierwszej ofercie publicznej w 2014 r. zebrała 25 miliardów dolarów.

W maju wartość rynkowa SK Hynix w Korei Południowej przekroczyła 1 bilion dolarów, dzięki popytowi na chipy do sztucznej inteligencji. W tym roku cena akcji firmy w kraju macierzystym wzrosła ponad trzykrotnie.

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Korea Południowa liczy na pieniądze

- Rząd (Korei Południowej - red.) prawdopodobnie liczy na to, że debiut giełdowy SK Hynix w Stanach Zjednoczonych pozwoli pozyskać środki na inwestycje firmy na rynku krajowym - zauważył Yun Youngjin, profesor biznesu na Uniwersytecie Hanyang.

Zaznaczył jednak, że debiut na Nasdaq wiąże się z ryzykiem, zwłaszcza, jeśli akcjonariusze "zaczną przenosić środku do USA i wycofają je południowokoreańskiego rynku akcji".

W czerwcu rząd azjatyckiego kraju ogłosił plany inwestycji o wartości ponad 880 mld dolarów we współpracy z SK Hynix i Samsungiem. Wycena rynkowa w przypadku jednej i drugiej spółki przekracza 1 bln dolarów.

Boom na AI w Nowym Jorku

Boom na sztuczną inteligencję sprawia, że na giełdach pojawia się coraz więcej spółek technologicznych. W czerwcu należący do Elona Muska SpaceX stał się największym debiutantem w historii - pozyskał 85,7 mld dolarów. W tym roku swoje akcje zaczną oferować również inni twórcy funkcji AI - Anthropic i OpenAI.