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Zakaz serwisów społecznościowych dla dzieci. "Nie da się tego skutecznie egzekwować"

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Wzorowany na Australii zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia może być nieskuteczny i trudny do wyegzekwowania, a działania brytyjskiego rządu powinny opierać się na dowodach - ostrzega ekspert cytowany przez BBC.

Wielka Brytania oczekuje wprowadzenia przez premiera Keira Stramera zakazu korzystania z serwisów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia, na wzór rozwiązania w Australii - pisze w sobotę BBC.

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Jednak zdaniem Andiego Burrowsa, dyrektora naczelnego Fundacji Molly Rose, założonej ku pamięci Molly Russell, która w wieku 14 lat odebrała sobie życie, badania nie potwierdzają skuteczności wprowadzenia takiego zakazu. Jak stwierdził w śniadaniowym programie BBC, byłby przerażony, gdyby Wielka Brytania zdecydowała się na taki krok.

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Ekspert: rodzice oczekują skutecznych działań

Zdaniem Burrowsa rodzice w całym kraju oczekują od rządu "zdecydowanych działań" oraz wprowadzenia "rozwiązań, które rzeczywiście mogą zadziałać".

Mogłoby to obejmować wprowadzenie bardziej rygorystycznych ograniczeń dotyczących funkcji, które uzależniają od mediów społecznościowych, takich jak zakaz automatycznego odtwarzania, nieskończonego przewijania oraz algorytmów, które "bombardują" dzieci szkodliwymi treściami.

Burrows stwierdził, że eksperci i organizacje zajmujące się bezpieczeństwem dzieci "nie mają zaufania" do zakazu wzorowanego na rozwiązaniach z Australii, obejmującego osoby poniżej 16. roku życia.

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Rygorystyczne podejście Australii do social mediów

Australia wprowadziła taki zakaz w styczniu, jednak w marcu tamtejsza komisja ds. bezpieczeństwa w sieci (eSafety) ustaliła, że siedmiu na dziesięciu rodziców dzieci, które już miały konto w mediach społecznościowych, przyznało, że nadal korzystają one z tych platform.

- W Australii to nie działa, nie da się tego skutecznie egzekwować - powiedział Burrows. - To wygląda na tworzenie polityki na kolanie i, szczerze mówiąc, jest to bardzo ryzykowne, gdy mówimy o bezpieczeństwie dzieci. Powinniśmy opierać się na dowodach - dodał.

W styczniu brytyjski rząd ogłosił konsultacje dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci, aby sprawdzić, jakie rozwiązania najlepiej zapewnią młodym ludziom bezpieczeństwo w internecie. Wpłynęło 116 211 odpowiedzi. Ministerialny zespół przeanalizował różne opcje ograniczeń, w tym całkowity zakaz lub wprowadzenie limitów czasu spędzanego przed ekranem.

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Źródło: BBC
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Tagi:
Wielka BrytaniadzieciMedia społecznościowe
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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