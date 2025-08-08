W samorządzie zagości sztuczna inteligencja. Pierwsze takie porozumienie

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podpisali w piątek list intencyjny w sprawie wdrożenia pierwszego pilotażu polskiego modelu językowego sztucznej inteligencji PLLuM w samorządzie.

Jak sygnalizuje MC, to pierwsze tego typu porozumienie w Polsce, które pozwoli przetestować praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w samorządzie.

MC ma doradzić miastu w wyborze odpowiedniego modelu PLLuM, udostępnić wybrany model i zapewnić konsultacje przy jego wdrożeniu. Sztuczna inteligencja ma wspierać urzędników m.in. w tworzeniu pism urzędowych, streszczaniu dokumentów czy analizie pytań mieszkańców. Magistrat ma udostępnić wiedzę i informacje przydatne do dalszego doskonalenia modelu, pod kątem potrzeb administracji samorządowej.

Jeden z filarów nowoczesnego państwa

Podczas piątkowego podpisania listu intencyjnego minister cyfryzacji akcentował, że sztuczna inteligencja jest współcześnie jednym z filarów budowy nowoczesnego państwa i nowoczesnej administracji samorządowej, służąc usprawnianiu życia mieszkańców i urzędników.

- Przez lata przyzwyczailiśmy się, że administracja, szczególnie ta samorządowa, nie jest tak bliska obywatelowi. (...) Ciężko było załatwiać niektóre sprawy, bo brakowało urzędników bądź zdarzały się jakieś silosy i nieporozumienia pomiędzy komórkami. (…) Dlatego polskie państwo postanowiło zainwestować w nowy model językowy, który będzie dawał szansę, że ze sztucznej inteligencji skorzysta administracja - wyjaśniał Gawkowski.

Podkreślił, że nowy model językowy PLLuM jest algorytmem przygotowanym przez polskich naukowców, umożliwiającym bezpieczne wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez polską administrację i dającym pewność, że państwo ma pełną kontrolę nad wszystkimi jej elementami.

Gawkowski mówił też, że polskie modele językowe, wraz z innymi narzędziami, jak elektroniczne zarządzanie dokumentacją czy e-doręczenia, mają dawać efekt synergii "elektronicznego urzędu", ułatwiającego w efekcie obywatelom kontakty z administracją.

Minister cyfryzacji podkreślił też aspekt bezpieczeństwa polskich modeli językowych wobec zapewnienia przez nie suwerenności technologicznej państwa w tym zakresie.

- My chcemy czuwać nad danymi, bo one są ważne. My chcemy mieć pełną kontrolę nad tym, że ktoś nie przyjdzie kiedyś i nie powie: musisz płacić za to, bo to jest subskrypcja. Dlatego model językowy, który jest promowany przez państwo, jest przez państwo wytworzony, jest za darmo i jest modelem otwartym - wskazał.

PLLuM trafi do mObywatela

Zapowiedział też, że po Częstochowie PLLuM trafią do kolejnych polskich miast. - A już niedługo, bo za kilka miesięcy, dokładnie na przełomie tego roku, będzie można skorzystać z czatu, z modelu językowego PLLuM w mObywatelu - zasygnalizował Krzysztof Gawkowski.

Prezydent Częstochowy zaznaczył, że miasto stawia na nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję, aby ułatwiać życie mieszkańcom, a także tworzyć nowe, nowoczesne, dobre miejsca pracy. Krzysztof Matyjaszczyk przypomniał, że Częstochowa została wskazana jako jeden z wspierających ośrodków regionalnych w Polityce rozwoju sztucznej inteligencji do 2030 r. (Polityce AI).

PLLuM (Polish Large Language Model) to rodzina otwartych polskich modeli sztucznej inteligencji stworzonych dla administracji, firm i naukowców, a także dla obywateli - w formie czatbotu. Polski model językowy miał swoją premierę pod koniec lutego br. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło wtedy powołanie HIVE AI, czyli konsorcjum polskich ośrodków naukowych oraz instytucji skupionych wokół usług cyfrowych, na czele którego stoi NASK-PIB.

Konsorcjum HIVE AI opracowuje nowe polskojęzyczne modele językowe PLLuM i wdraża je w jednostkach administracji publicznej. W lipcu br. opublikowano nowy wariant PLLuM, wytrenowany na większym zbiorze danych, dostrojony do nowych zadań, m.in. urzędowych oraz lepiej zabezpieczony przed atakami. Został on udostępniony w trzech wersjach.

MC wskazuje, że rozwiązanie zaprojektowano pod kątem języka polskiego – jego struktury i stylów komunikacji. Dzięki temu PLLuM może generować precyzyjne i zrozumiałe treści po polsku, czego nie oferują modele tworzone głównie dla języka angielskiego. Jednocześnie dużą wagę przyłożono do bezpieczeństwa. Modele PLLuM zabezpieczono przed generowaniem treści szkodliwych i toksycznych, co jest ważne przy zastosowaniu w administracji publicznej.

