Cyberpunk 2077 wraca do sklepu PlayStation

Cyfrowa wersja gry Cyberpunk 2077 wróci do sklepu PlayStation Store 21 czerwca 2021 roku - o takiej decyzji firmy Sony Interactive Entertainment poinformował w komunikacie CD Projekt, czyli producent gry.

Cyberpunk 2077 zadebiutował na rynku 10 grudnia 2020 roku. Od momentu premiery media branżowe oraz gracze na całym świecie wskazywali na liczne błędy oraz niską jakość gry w wersji na konsole PlayStation 4 i Xbox One.

Usunięcie i zwroty

Tuż po decyzji Sony Interactive Entertainment przedstawiciele CD Projekt oceniali, że decyzja o wstrzymaniu cyfrowej dystrybucji gry w PlayStation Store ma charakter tymczasowy i deklarowani pracę nad tym, by przywrócić Cyberpunka 2077 do PlayStation Store.

Reakcja rynku

Było to jeszcze zanim Sony podało datę przywrócenia Cyberpunka 2077 do swojego sklepu. Wcześniej umożliwiono dodawanie gry do listy życzeń w PlayStation i już ta decyzja wpłynęła na pozytywną reakcję inwestorów.