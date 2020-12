Cyberpunk 2077 już po premierze. Polska gra na szczycie listy bestsellerów

To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier roku, a może nawet ostatniej dekady. W nocy z środy na czwartek zadebiutowała gra Cyberpunk 2077 - dziecko polskiego studia CD Projekt. W szczytowym momencie w Cyberpunka grało jednocześnie ponad milion użytkowników Steam. To jeden z lepszych wyników w historii największego portalu dystrybucji cyfrowej gier na PC.

Premiera gry Cyberpunk 2077, rozgrywającej się w świecie przyszłości, była kilkakrotnie przekładana. W czerwcu 2019 roku CD Projekt podawał, że ogólnoświatowa premiera gry Cyberpunk 2077 odbędzie się 16 kwietnia 2020 roku. Na początku roku ten termin przesunięto na 17 września. W połowie czerwca spółka poinformowała o kolejnym przesunięciu premiery gry - na 19 listopada. Ostatecznie datę premiery ustalono na 10 grudnia 2020 roku.

Debiut gry Cyberpunk 2077 w wersji na komputery PC w serwisach Steam, GOG i Epic Store oraz na Google Stadia miała miejsce w czwartek jednocześnie we wszystkich krajach, o godzinie 1.00 w nocy polskiego czasu. Premiera na konsolach PlayStation i Xbox w każdym kraju odbywa się o północy lokalnego czasu.

Duże zainteresowanie

Gra znajduje się na pierwszym miejscu listy bestsellerów Steam, największego portalu dystrybucji cyfrowej gier na PC. Tytuł zajmuje pierwszą pozycję również na portalach GOG i Epic Store.

Według portalu SteamDB, analizującego dane ze Steam, o godzinie 8.06 jednocześnie w Cyberpunk 2077 gra ponad 824 tysiące osób (w szczytowym momencie ponad milion). Liczba graczy stale zwiększa się od godziny 1.00. Wyższe wyniki w historii Steam osiągnęły jak dotąd tylko trzy gry z trybem multiplayer: PUBG, Counter Strike:Global Offensive i DOTA 2.

Gra CD Projektu przebiła liczbą graczy takie tytuły jak m.in. GTA V - 364,5 tysiąca graczy jednocześnie w szczytowym momencie oraz Fallout 4 - 473 tysiące graczy. Najwyższy wynik poprzedniej gry CD Projektu, Wiedźmina 3, to 103,3 tysiąca jednocześnie grających osób.

Na kanale gry w portalu streamingowym Twitch transmisje innych graczy oglądało około 1,1 miliona osób, co - według danych serwisu Twitch Tracker - daje Cyberpunkowi 2077 szóste miejsce na liście wszechczasów. Lepszy wynik uzyskały jak dotąd tylko najpopularniejsze gry przeznaczone dla wielu graczy (tzw. multiplayer), obecne na rynku od wielu lat: Fortnite, League of Legends, Valorant, CS:GO oraz World of Warcraft.

Cyberpunk 2077 w wersji na konsolę PlayStation 4 znajduje się na drugim miejscu na liście bestsellerów amerykańskiego Amazona w kategorii "gry wideo". Wyprzedza go tylko karta podarunkowa do PlayStation Store. Gra kosztuje 49,94 dolara. Wersja na Xbox One zajmuje 11. miejsce w zestawieniu.

Wśród najlepiej sprzedających się produktów w całym 2020 roku gra na PlayStation ma 25. miejsce. Z gier na PS wyżej jest jedynie The Last of Us 2, którego premiera miała miejsce w czerwcu, a wersja na Xbox zajmuje 78. miejsce.

Grę Cyberpunk 2077 zaprezentował w czerwcu 2019 roku kanadyjski aktor Keanu Reeves, który użyczył wyglądu, a w anglojęzycznej wersji gry także głosu, legendarnemu Rockerboyowi. Reeves to odtwórca głównej roli w trylogii Matrix, serii John Wick oraz w filmie Johnny Mnemonic.

Recenzje

Gra zebrała na Steam jak dotąd 11,5 tys. ocen graczy, z których 71 proc. jest pozytywnych. Tytuł utrzymuje łączną ocenę "pozytywną", jednak jeżeli średnia spadnie do 70 proc. Steam zacznie oznaczać ją jako "mieszaną". Ocena jest niższa od 91/100 pkt, które na początku tygodnia przyznali "CP 2077" recenzenci z portali branżowych.

Gracze, którzy negatywnie wypowiedzieli się o "Cyberpunku", wskazują na problemy z optymalizacją gry (słaba jakość rozgrywki na relatywnie mocnym sprzęcie), grafiką oraz błędy, często uniemożliwiające grę.

Cyberpunk 2077 - ceny

Ceny cyfrowej wersji gry na PC zaczynają się od 199 zł. Za opcję pudełkową musimy dopłacić 20 zł. Standardowa cena za grę na konsole wynosi 269 zł.

Notowania CD Projekt

Kurs CD Projektu podczas środowej sesji GPW wahał się w przedziale 383,2-412,1 zł, a dzień zakończył wzrostem o 0,2 proc., osiągając poziomu 395,8 zł.

Notowania akcji spółki CD Projekt w ostatnich trzech miesiącach stooq.pl

Oprócz CD Projekt na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowani są też inni producenci gier komputerowych, w tym 11 bit studios, Playway, CI Games czy Ten Square Games.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP, TVN24 Biznes