Cyberatak na platformę Komisji Europejskiej

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że 24 marca doszło do cyberataku wymierzonego w jej infrastrukturę chmurową obsługującą platformę internetową Europa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że z zaatakowanych stron mogły zostać pozyskane dane.
Komisja komentuje atak
KE zaznaczyła jednak, że incydent został szybko opanowany, a jego pełny zakres pozostaje przedmiotem dalszego dochodzenia.
"Systemy wewnętrzne nie zostały dotknięte cyberatakiem" - podkreślono w komunikacie KE. Nie wskazano dotąd sprawców ani grupy odpowiedzialnej za atak.
