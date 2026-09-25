Tech Cyberatak na centrum medyczne. Mogło dojść do wycieku danych Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Wyciekły dane medyczne niemal 19-stu milionów Polaków Źródło zdj. gł.: tvn24

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"Zarząd spółki Centrum Medyczne Enel-Med 24 września 2026 r. w godzinach wieczornych powziął informację o incydencie bezpieczeństwa IT i naruszenia poufności danych" - podała spółka w komunikacie.

Wyciek danych z Enel-Med

O incydencie poinformowano Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz CSIRT Centrum e-Zdrowia. Zdarzenie zostało również zgłoszone do CERT Polska i prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Enel-Med podkreślił, że podjęte działania pozwoliły zabezpieczyć najważniejsze elementy infrastruktury informatycznej. Według komunikatu incydent nie zakłóca w istotnym stopniu działalności operacyjnej spółki.

Obecnie na stronie internetowej centrum medycznego widnieje informacja o trwających pracach serwisowych. Spółka nie przekazała na razie szczegółów dotyczących zakresu naruszenia ani rodzaju danych, których poufność mogła zostać naruszona.

Kolejne ataki na medyczne bazy danych

W sierpniu resort cyfryzacji ujawnił, że doszło do wycieku danych pacjentów z bazy MyDr, platformy obsługującej szpitale i przychodnie w całym kraju. Haker, lub hakerzy, posługujący się w sieci pseudonimem fingerprint, nielegalnie pozyskał 2 terabajty danych, poza imionami i nazwiskami także numery PESEL, adresy i historie choroby nawet 18 mln pacjentów.

Wczoraj serwisy branżowe cyberdefence24.pl i zaufanatrzeciastrona.pl informowały o kolejnym wycieku danych pacjentów, tym razem z bazy o nazwie Medyc. Według niepotwierdzonych informacji z tej bazy wykradzione zostały dane nawet miliona pacjentów. Autor, lub autorzy, ataków deklarują w sieci że jego celem nie jest sprzedaż danych a wykazanie luk w systemach cyberbezpieczeństwa.