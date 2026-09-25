Cyberatak na centrum medyczne. Mogło dojść do wycieku danych
"Zarząd spółki Centrum Medyczne Enel-Med 24 września 2026 r. w godzinach wieczornych powziął informację o incydencie bezpieczeństwa IT i naruszenia poufności danych" - podała spółka w komunikacie.
Wyciek danych z Enel-Med
O incydencie poinformowano Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz CSIRT Centrum e-Zdrowia. Zdarzenie zostało również zgłoszone do CERT Polska i prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Enel-Med podkreślił, że podjęte działania pozwoliły zabezpieczyć najważniejsze elementy infrastruktury informatycznej. Według komunikatu incydent nie zakłóca w istotnym stopniu działalności operacyjnej spółki.
Obecnie na stronie internetowej centrum medycznego widnieje informacja o trwających pracach serwisowych. Spółka nie przekazała na razie szczegółów dotyczących zakresu naruszenia ani rodzaju danych, których poufność mogła zostać naruszona.
Kolejne ataki na medyczne bazy danych
W sierpniu resort cyfryzacji ujawnił, że doszło do wycieku danych pacjentów z bazy MyDr, platformy obsługującej szpitale i przychodnie w całym kraju. Haker, lub hakerzy, posługujący się w sieci pseudonimem fingerprint, nielegalnie pozyskał 2 terabajty danych, poza imionami i nazwiskami także numery PESEL, adresy i historie choroby nawet 18 mln pacjentów.
Wczoraj serwisy branżowe cyberdefence24.pl i zaufanatrzeciastrona.pl informowały o kolejnym wycieku danych pacjentów, tym razem z bazy o nazwie Medyc. Według niepotwierdzonych informacji z tej bazy wykradzione zostały dane nawet miliona pacjentów. Autor, lub autorzy, ataków deklarują w sieci że jego celem nie jest sprzedaż danych a wykazanie luk w systemach cyberbezpieczeństwa.