Zapowiadają rewolucję technologiczną. "Gigantyczny skok wydajności"

Podczas wystąpienia na targach Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas szef Nvidii podał szczegóły dotyczące chipów, które zadebiutują jeszcze w tym roku. Przedstawiciele firmy przekazali agencji Reutera, że układy znajdują się już w laboratoriach i są testowane przez przedsiębiorstwa zajmujące się sztuczną inteligencją.

Nowy format i "pamięć kontekstowa"

Huang wyjaśnił, że aby osiągnąć pięciokrotny wzrost wydajności, chipy Rubin wykorzystują autorski format danych, który firma ma nadzieję upowszechnić w całej branży. - Jesteśmy w stanie dostarczyć gigantyczny skok wydajności, mimo że liczba tranzystorów wzrosła zaledwie 1,6-krotnie - powiedział.

Nvidia zaprezentowała również nową technologię "pamięci kontekstowej" (ang. context memory storage), która ma działać jak superszybka pamięć zewnętrzna dla jednostek GPU. To pozwala cyfrowym asystentom błyskawicznie zapamiętywać długie rozmowy i obsługiwać miliony użytkowników jednocześnie przy znacznie mniejszym zużyciu energii.

W dalszej części roku ma zadebiutować platforma Vera Rubin, składająca się z sześciu oddzielnych chipów Nvidii. Flagowe urządzenie w ramach tej architektury ma zawierać 72 procesory graficzne oraz 36 nowych jednostek centralnych. Huang powiedział, że można je łączyć w tzw. pody składające się z ponad tysiąca chipów Rubin.

Firma Nvidia poinformowała, że CoreWeave będzie jedną z pierwszych firm, które otrzymają układy Vera Rubin, a w dalszej kolejności nowy produkt mają wdrażać Microsoft, Oracle, Amazon i Alphabet (właściciel Google'a).

Huang mówił też o nowym oprogramowaniu wspomagającym samochody autonomiczne w podejmowaniu decyzji o wyborze trasy, które jednocześnie generuje zapis przebiegu operacji do późniejszej analizy przez inżynierów. Badania nad systemem nazwanym Alpamayo firma Nvidia pokazała pod koniec zeszłego roku. W poniedziałek Huang zapowiedział jego szersze udostępnienie wraz z danymi treningowymi dla producentów aut.

- Udostępniamy jako open source nie tylko modele, ale także dane użyte do ich trenowania. Tylko w ten sposób można naprawdę zaufać procesowi powstawania tych modeli - powiedział Huang w Las Vegas.

Kwestia sprzedaży do Chin

Nvidia chciała pokazać, że jej najnowsze produkty mogą przewyższać starsze układy, takie jak H200, których eksport do Chin zezwolił prezydent Donald Trump. Układ ten, będący poprzednikiem układu "Blackwell", cieszy się dużym popytem w Państwie Środka, co w USA zaniepokoiło zwolenników twardej polityki wobec Chin - napisał Reuters.

Dodał, że Huang w rozmowie z analitykami zdradził, że popyt na chipy H200 w Chinach jest duży, a dyrektor finansowy Colette Kress powiedziała, że Nvidia złożyła wnioski o licencje na wysyłkę chipów do Chin, ale czeka na zatwierdzenie przez rząd USA i inne rządy.

AMD w pogoni za Nvidią. "Nadchodzi era jotta flopów"

Na targach zaprezentował się też AMD, czyli jedyny realny rywal Nvidii w segmencie kart GPU wykorzystywanych przy sztucznej inteligencji. AMD podpisała niedawno umowę z OpenAI. Ta współpraca może zmienić rynek chipów wykorzystywanych do obliczeń AI, aktualnie praktycznie zmonopolizowany przez Nvidię, która odpowiada za ponad 90 procent rynku (jak wynika z danych Jon Peddie Research).

AMD w Las Vegas również pokazała nowe układy zarówno do obliczeń na komputerach osobistych, jak i do centrów danych, a także szafy serwerowe do trenowania sztucznej inteligencji AI (platforma Helios). Szefowa Lisa Su zapowiedziała, że takie otwarte na rozbudowę konstrukcje wprowadzą świat w "erę obliczeń na poziomie jotta flopów" w przeciągu pięciu lat. Jotta to 10 do potęgi 24. Dziś cała moc obliczeniowa świata jest szacowana na ok. 100 zetta flopów (10 do 21.).

Największe targi elektroniki konsumenckiej

Targi Consumer Electronics Show odbywają się w halach i hotelach Las Vegas w styczniu, od kilkudziesięciu lat. Pokazują się tam wszyscy znaczący producenci (poza Apple, które omija imprezy tego typu), z każdej dziedziny elektroniki użytkowej.

Uczestnicy CES 2026 mają okazję sprawdzić dwukrotnie składany smartfon Samsung Z TriFold, nowe wielkie telewizory mini i microLED - technologii, która rywalizuje z OLED-em - auto Sony Afella z wbudowanym PlayStation.

A także poznać Atlasa - to wchodzący do masowej produkcji (30 tys. sztuk rocznie) humanoidalny robot autorstwa Boston Dynamics we współpracy z Hyundaiem.

