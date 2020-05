JOMO zamiast FOMO. Ministerstwo radzi, jak odpocząć od internetu

Praca, szkoła, spotkania z przyjaciółmi, filmy - wszystko online. Tak wyglądają nasze ostatnie tygodnie. Czas odpocząć od internetu i poznać JOMO - zachęca Ministerstwo Cyfryzacji.

"Na początek krótkie wyjaśnienie: kochamy internet, nie wyobrażamy sobie bez niego życia i nie zamierzamy was zniechęcać do korzystania z bogactw sieci. Co więcej, nadal będziemy was zachęcać do działania online. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ostatnie dni mogły sprawić, że macie ochotę się odłączyć. Słusznie! Podpowiemy wam, jak to zrobić" - pisze resort cyfryzacji.

Ministerstwo zwraca jednocześnie uwagę, że wiele osób cierpi na FOMO (ang. Fear of Missing Out). Co to takiego? - Najprościej rzecz ujmując, to lęk przed odłączeniem. To problem, który wbrew pozorom nie dotyczy tylko nastolatków, ale również wielu dorosłych. To niepokój, że ominie nas coś ważnego, kiedy jesteśmy offline. FOMO pojawiło się wraz z niezwykłym sukcesem mediów społecznościowych, które dają nam poczucie stałej obecności w życiu naszych przyjaciół i znajomych, ciągłego trzymania ręki na pulsie bieżących wydarzeń - tłumaczy w komunikacie MC Marta Witkowska z Akademii NASK.

Recepta

FOMO może się łączyć z fonoholizmem, czyli nałogowym wręcz korzystaniem z telefonu. Co z tym zrobić? Oto recepta, którą przedstawia Ministerstwo Cyfryzacji:

1. Warto zacząć od spokojnego zastanowienia się, co tak właściwie przeraża nas w chwilowym odcięciu od świata online. Przyczyna po pewnym czasie może okazać się naprawdę błaha.

2. Starajmy się rozróżniać niezbędne i potrzebne informacje od tak zwanych "rozpraszaczy uwagi", czyli przyciągających nagłówków i sensacyjnych nowinek czy newsów.

3. Wyrabianie w sobie zdrowych nawyków. Zacznijcie od drobnych zmian - odkładania telefonu podczas spotkań z domownikami, wyłączenia powiadomień - tak, aby nie odrywały Was od aktualnie wykonywanych czynności. Odkładajcie telefon przed snem, a przynajmniej nie zasypiajcie ze smartfonem (tak, naprawdę wiele osób to robi).

4. Ustalcie priorytety. Spróbujcie ocenić, ile czasu i uwagi powinniście poświęcić na każdy z nich. Zaplanujcie przerwy i czas wolny. To zadanie jest zazwyczaj dużym wyzwaniem dla nastolatków, ale i dorośli nie zawsze sobie z nim radzą.

5. Jedna rzecz naraz. Wielozadaniowość, czyli multitasking, zazwyczaj wywołuje pozytywne skojarzenia. Uważamy, że robiąc kilka rzeczy jednocześnie jesteśmy bardziej wydajni i mamy podzielną uwagę. Nic bardziej mylnego.

- Często podziwiamy osoby potrafiące robić kilka rzeczy naraz, ale nie wiemy, że za tę umiejętność płacą wysoką cenę. Psychologowie od lat prowadzą badania nad naszymi granicami percepcyjnymi w umiejętności radzenia sobie z kilkoma czynnościami w tym samym czasie. Badacze podkreślają, że w takich sytuacjach trudniej nam utrzymać uwagę na zadaniach i wyłowić to, co w danym momencie jest najważniejsze. Spowalnia nas bowiem natłok nieistotnych informacji. W efekcie - coraz mniej zapamiętujemy - mówi Witkowska.

6. Poznaj JOMO. W kontrze na lęk przed odłączeniem warto postawić na radość z bycia offline? To tzw. JOMO (ang. Joy of Missing Out). To radość z wyłączenia się, pomijania nieustannie napływających komunikatów, rezygnacji z ciągłego śledzenia znajomych.

"Warto poszukać alternatywy, która będzie przyjemną odskocznią. Liczba bodźców, które oferuje nam wirtualny świat jest bardzo stymulująca dla mózgu, szczególnie młodych ludzi. Dlatego mamy często problem z oderwaniem się od tego, co znajdziemy w internecie. W związku z tym poświęćcie chwilę czasu, aby znaleźć i zorganizować sobie dodatkowe zajęcia. To może być codzienna rodzinna runda gier planszowych czy wspólne gotowanie. Świetnym antidotum jest też po prostu dobra książka" - radzi resort cyfryzacji.

Słowniczek pojęć uke.gov.pl

Czy mam FOMO?

Resort cyfryzacji przedstawia też krótki test, które może pomóc w odpowiedzi, na pytanie: czy mam FOMO?

1. Podczas rodzinnego obiadu czy rozmowy z dzieckiem nie jesteście w stanie się powstrzymać i nieustannie sprawdzacie wiadomości, maile, informacje w mediach społecznościowych lub na portalach internetowych?

2. To dla Was bardzo ważne, by dzielić się momentami, którymi chcecie się pochwalić – regularnie więc zamieszczacie w sieci zdjęcia, posty lub relacje?

3. Czujecie niepokój, kiedy jesteście poza zasięgiem internetu i nie możecie sprawdzić, co też dzieje się w sieci? Chcecie być na bieżąco z tym, co publikują Wasi znajomi?

Jeśli w Waszym przypadku odpowiedzi brzmią TAK, to znaczy, że możecie (nie musicie) mieć FOMO - zaznacza ministerstwo.

"To oczywiste, że ograniczenie nowych technologii zajmie trochę czasu. Zwłaszcza że obecnie często nie mamy wyjścia i musimy z nich korzystać. Tym bardziej doceniajmy więc chwile, kiedy mamy szansę pożyć prawdziwym życiem" - podsumowuje MC.

Uzależnienie od portali społecznościowych UKE

Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes