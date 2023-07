Wojna mocarstw o mikrochipy. Biznes podnosi alarm

Chińskie ministerstwo handlu poinformowało we wtorek o ograniczeniu eksportu związków galu i germanu, dwóch metali mających kluczowe znaczenie dla przemysłu półprzewodników, telekomunikacji i pojazdów elektrycznych. To kolejna oznaka eskalacji wojny handlowej Chin z USA i Europą w zakresie technologii.

Chiny są największym producentem obu metali. Decyzja Pekinu ograniczy ich dostawy za granicę i może przyczynić się do wzrostu cen i eskalacji napięć handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, a także potencjalnie doprowadzić do dalszych zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw.

Obawy Stanów Zjednoczonych

Decyzja Chin to odpowiedź na kolejne ograniczenia dotyczące mikrochipów, które mają z kolei wprowadzić Stany Zjednoczone . Jak wyjaśnia "The Guadian", Waszyngton chce rozszerzyć restrykcje w obawie przed wzrostem potęgi chińskich sił zbrojnych. Zdaniem przedstawicieli amerykańskiej administracji Państwo Środka mogłoby wykorzystać technologię z USA do rozwoju zaawansowanego uzbrojenia i opracowania nowoczesnych taktyk prowadzenia działań wojennych.

Wyznaczonym przez prezydenta Xi Jinpinga celem jest osiągnięcie przez armię "światowego poziomu" do 2049 roku, czyli stulecia rządów Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Pod nieprecyzyjną obietnicą sekretarza generalnego partii kryje się kilka bardziej skonkretyzowanych zadań. Do połowy stulecia Chiny chcą opracować między innymi autonomiczną broń, w tym także pociski hipersoniczne, które poruszają się z ogromną prędkością i są praktycznie niewykrywalne dla radarów. Armia ma też wykorzystywać na szeroką skalę sztuczną inteligencję. Jak zauważa "The Guardian", póki co nie wiadomo, na jakim etapie realizacji tych zamierzeń jest Pekin.