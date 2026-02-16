"Zawodnik z najwyższej półki". To ma być demonstracja siły

Logo TVN24
Źródło: Reuters
Chiny wykorzystują jedno z najbardziej medialnych wydarzeń roku do pokazania technologicznej siły. Coroczna gala Święta Wiosny ma stać się nie tylko telewizyjnym widowiskiem, ale także prezentacją ambicji Pekinu w wyścigu o dominację w segmencie humanoidalnych robotów i przyszłości produkcji.

Cztery rozwijające się startupy - Unitree Robotics, Galbot, Noetix i MagicLab - zaprezentują swoje konstrukcje podczas gali, która w Chinach ma rangę porównywalną z amerykańskim Super Bowl.

W ubiegłym roku widowisko zaskoczyło widzów, gdy 16 pełnowymiarowych humanoidalnych robotów firmy Unitree Robotics tańczyło synchronicznie z ludzkimi artystami, wirując chusteczkami. Kilka tygodni później założyciel spółki spotkał się z prezydentem Xi Jinpingiem podczas głośnego sympozjum technologicznego - pierwszego takiego od 2018 roku.

Specjalna uwaga dla branży robotycznej

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Xi spotkał się z pięcioma założycielami firm produkujących roboty. Dla porównania, w tym samym czasie rozmawiał z czterema przedsiębiorcami z branży pojazdów elektrycznych i czterema z sektora półprzewodników. To nadaje raczkującej branży wyjątkową widoczność.

Program, który w ubiegłym roku przyciągnął 79 procent widowni telewizyjnej na żywo w Chinach, od dekad służy do eksponowania technologicznych ambicji Pekinu - od programu kosmicznego, przez drony, po robotykę.

- To, co odróżnia galę od podobnych wydarzeń gdzie indziej, to bezpośredniość przepływu od polityki przemysłowej do widowiska w czasie największej oglądalności - powiedział Georg Stieler, dyrektor zarządzający na Azję i szef działu robotyki oraz automatyzacji w firmie konsultingowej Stieler.

- Firmy, które pojawiają się na scenie gali, otrzymują wymierne korzyści w postaci rządowych zamówień, uwagi inwestorów i dostępu do rynku - dodał.

Strategia AI+ i demografia w tle

Za efektownymi pokazami robotów biegających w maratonach czy wykonujących kopnięcia kung-fu i salta w tył kryje się szersza strategia. Chiny umieściły robotykę i sztuczną inteligencję w centrum swojej strategii produkcyjnej nowej generacji AI+, licząc, że wzrost produktywności dzięki automatyzacji zrekompensuje presję związaną ze starzeniem się społeczeństwa.

- Humanoidy łączą wiele chińskich atutów w jednej narracji: możliwości AI, łańcuch dostaw sprzętu i ambicje produkcyjne. To także najbardziej "czytelna" forma dla opinii publicznej i urzędników - powiedział pekiński analityk technologiczny Poe Zhao. Na wczesnym rynku uwaga staje się zasobem - podkreślił.

Według firmy badawczej Omdia Chiny odpowiadały w ubiegłym roku za 90 procent z około 13 tysięcy humanoidalnych robotów wyprodukowanych na świecie. To wynik wyraźnie lepszy od amerykańskich rywali, w tym projektu Optimus rozwijanego przez Teslę. Morgan Stanley prognozuje, że sprzedaż robotów humanoidalnych w Chinach w tym roku ponad dwukrotnie wzrośnie - do 28 tysięcy sztuk.

Szef Tesli Elon Musk przyznał, że spodziewa się, iż jego największym konkurentem będą chińskie firmy. Koncern przestawia się na wbudowaną sztuczną inteligencję i projekt Optimus.

- Ludzie poza Chinami nie doceniają Chin, ale Chiny to zawodnik z najwyższej półki - powiedział w ubiegłym miesiącu.

Pokaz kontra rzeczywistość

Jak dotąd realne wdrożenia mają ograniczony charakter i często odbywają się przy wsparciu instytucjonalnym. Galbot ma na przykład kontrakt na wykorzystanie swoich humanoidów w fabrykach giganta baterii CATL. Inna firma zdobyła w ubiegłym roku rządowe zamówienie na wysłanie humanoidalnych robotów do pracy w logistyce i rolach pomocniczych na przejściu granicznym z Wietnamem.

Chińskie startupy szybko rozwijają także modele AI, które mają stanowić "mózgi" humanoidów. Wykorzystują przy tym zbieranie danych w świecie rzeczywistym, by poprawić percepcję otoczenia i rozumienie poleceń w języku naturalnym. Analitycy będą uważnie obserwować poniedziałkowy występ pod kątem innowacji, takich jak koordynacja wielu robotów, odzyskiwanie sprawności po błędach czy precyzyjne operacje manualne.

- Robot wykonujący salto w tył jest wciąż znacznie bardziej spektakularny niż ten, który ostrożnie chwyta plastikowy kubek z wodą - mimo że to drugie jest technicznie znacznie bardziej wymagające - powiedział Stieler.

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

AIChiny
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica