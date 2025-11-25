Logo TVN24
"Ta decyzja leży na biurku Donalda Trumpa"

Donald Trump
Trump o cłach. "Chiny chcą rozmawiać"
Źródło: TVN24
Prezydent Donald Trump zastanawia się nad "ostateczną decyzją" w sprawie zezwolenia dla firmy Nvidia - przekazał sekretarz handlu USA Howard Lutnick. Wyjaśnił, że chodzi o pozwolenie na sprzedaż chipów do Chin.

Układy Nvidia H200 to obecnie najmocniejsze jednostki do przetwarzania danych, jakie są dostępne w powszechnej sprzedaży. Nie mogą ich jednak kupować firmy chińskie. Sytuacja może wkrótce ulec zmianie.

Donald Trump podejmie decyzję

Prezydent "wysłuchuje teraz wielu doradców" i to Donald Trump "najlepiej" rozumie chińskiego prezydenta Xi Jinpinga - powiedział Lutnick agencji informacyjnej Bloomberg.

Lutnick przyznał też, że istnieje rozdźwięk między promowaniem ekspansji gospodarczej USA a ochroną bezpieczeństwa narodowego.

- Ta decyzja leży na biurku Donalda Trumpa. On zdecyduje, czy pójdziemy z tym dalej, czy nie - podkreślił amerykański sekretarz handlu.

"Gdyby chmura była krajem, zajmowałaby szóste miejsce na świecie"

"Gdyby chmura była krajem, zajmowałaby szóste miejsce na świecie"

Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
"To rzeczywiście budzi obawy o bezpieczeństwo"

"To rzeczywiście budzi obawy o bezpieczeństwo"

Natalia Szostak

Kwestia zezwolenia na sprzedaż do Chin

Szef Nvidii Jensen Huang nawiązał bliskie relacje z Trumpem i często się z nim kontaktuje. Chętnie też sprzedawałby swoje produkty Chinom - napisał Bloomberg.

Zdaniem Lutnicka szef Nvidii ma "dobre powody", aby chcieć sprzedawać swoje produkty w Chinach i dodał, że jest "ogromna liczba innych osób", które zgadzają się, że należy to rozważyć.

Zezwolenie na sprzedaż chipów H200 do Chin oznaczałoby znaczące złagodzenie ograniczeń nałożonych w 2022 roku. Miały one na celu uniemożliwienie Pekinowi i jego wojsku dostępu do najpotężniejszych technologii amerykańskich.

Firma pozostaje wykluczona z chińskiego rynku chipów AI po tym, jak władze w Pekinie nakazały lokalnym firmom, aby nie kupowały mniej zaawansowanych chipów H20, których sprzedaż zatwierdził Trump na początku tego roku - podał Bloomberg.

Autorka/Autor: fig/kris

Źródło: Bloomberg

Źródło zdjęcia głównego: Aaron Schwartz/PAP/EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica