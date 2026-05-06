DeepSeek szuka inwestorów. Kilkadziesiąt miliardów dolarów wyceny

Według jednego ze źródeł zaznajomionych ze sprawą, rozmowy dotyczą udziału chińskiego narodowego funduszu sztucznej inteligencji o wartości 60 miliardów juanów, czyli około 8,8 miliarda dolarów. Fundusz został utworzony w styczniu ubiegłego roku.

Źródło przekazało, że państwowy fundusz może zostać głównym inwestorem w pierwszej rundzie finansowania DeepSeek.

Startup może pozyskać nawet kilka mld dolarów

Osoby posiadające wiedzę na temat rozmów poinformowały, że DeepSeek może zebrać od trzech do czterech miliardów dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na zwiększenie możliwości obliczeniowych firmy oraz poprawę benefitów pracowniczych.

Według źródeł, zainteresowanie inwestycją wyraził także chiński gigant technologiczny Tencent Holdings.

Wszystkie osoby cytowane przez Reuters odmówiły ujawnienia tożsamości, podkreślając poufny charakter rozmów.

DeepSeek i Tencent nie komentują

DeepSeek nie odpowiedział od razu na prośbę Reutersa o komentarz. Milczenie zachował również China Integrated Circuit Industry Investment Fund, główny operator narodowego funduszu AI. Tencent odmówił komentarza.

W środę o rozmowach dotyczących finansowania DeepSeek poinformował także "Financial Times". Dziennik podał, powołując się na własne źródła, że wycena spółki może wynieść około 45 miliardów dolarów.

