Amerykanie wykorzystują ChatGPT do pracy. Wbrew zaleceniom przełożonych

Firmy na całym świecie zastanawiają się, jak najlepiej wykorzystać ChatGPT, chatbota stworzonego przez OpenAI, który wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do prowadzenia rozmów z użytkownikami i odpowiadania na wszelkie pytania. Jednocześnie wiele firm wyraziło obawy związane z bezpieczeństwem i czy korzystanie z tego rozwiązania nie przyczyny się do wycieku danych, własności intelektualnej i ich strategii.

Sztuczna inteligencja w codziennej pracy

ChatGPT był do niedawna najszybciej rosnącą aplikacją na świecie, a miano to odebrało mu dopiero w zeszłym miesiącu wprowadzenie Threads przez Meta (właściciela Facebooka). Wywołał zarówno podekscytowanie, jak i niepokój, doprowadzając jego twórcę OpenAI do konfliktu z organami regulacyjnymi, szczególnie w Europie, gdzie masowe gromadzenie danych przez firmę spotkało się z krytyką ze strony organów nadzorujących prywatność.

Konsekwencje używania AI

OpenAI odmówiło komentarza, gdy zapytano go o konsekwencje używania ChatGPT przez poszczególnych pracowników, ale zwróciło uwagę na niedawny firmowy wpis na blogu, w którym zapewnia partnerów korporacyjnych, że ich dane nie będą wykorzystywane do dalszego szkolenia chatbota, chyba że udzielą wyraźnej zgody.

ChatGPT wykorzystywany przez pracowników Tindera

Jeden z ankietowanych jest pracownikiem Tindera i powiedział Reutersowi, że pracownicy aplikacji randkowej używali ChatGPT do "nieszkodliwych zadań", takich jak pisanie e-maili, mimo że firma oficjalnie na to nie zezwala.

- To zwykłe e-maile. Bardzo nieistotne, na przykład tworzenie zabawnych zaproszeń do kalendarza na imprezy zespołowe, e-maile pożegnalne, gdy ktoś odchodzi… Używamy ich również do ogólnych badań – powiedział pracownik, który odmówił ujawnienia nazwiska, ponieważ nie był upoważniony do rozmów z dziennikarzami. Mężczyzna powiedział, że firma ma zasadę "żadnego ChatGPT", ale mimo to pracownicy wciąż korzystają z chatbota "w ogólny sposób, który nie ujawnia niczego o firmie".