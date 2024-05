Rzeczywistość z filmów science-fiction

Na wideo widać m.in., jak jeden z deweloperów w OpenAi trzyma telefon z włączonym ChatGPT przed swoim psem i rozpoczyna rozmowę z chatbotem. "Chcę ci kogoś przedstawić" mówi mężczyzna, a z jego smartfona wydobywa się kobiecy głos, który wita się z psem słowami "cześć słodziaku, jak ci na imię mała puszysta kulko?". Mężczyzna przedstawia imię psa (Bowser), po czym ChatBot używa go, by ponownie zwrócić się do zwierzęcia. Po chwili człowiek daje pupilowi piłkę do zabawy, którą pies próbuje złapać - mówiąc przy tym, że to jedna z jego ulubionych rzeczy. Chabot ponownie reaguje w czasie rzeczywistym na to co się dzieje i komentuje skupienie psa oraz to, jak ochoczo reaguje na zabawkę.