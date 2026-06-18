Tech "Z własnej inicjatywy" tworzył wulgarne treści. Luka w zabezpieczeniach ChatGPT Oprac. Wiktor Knowski |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: Antonello Marangi/Shutterstock

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Brytyjski startup Mindgard, specjalizujący się w bezpieczeństwie AI, odkrył sposób na zmuszenie popularnego bota do tworzenia makabrycznych grafik poprzez nieznaczną modyfikację powszechnie udostępnianej instrukcji (tzw. promptu), która pierwotnie miała służyć do uzyskiwania humorystycznych rezultatów.

OpenAI odpowiada

W odpowiedzi na pytania BBC, twórca narzędzia - firma OpenAI oświadczyła, że podjęła już działania mające na celu uniemożliwienie modelowi generowania podobnych obrazów.

"Po zbadaniu tego trendu wprowadziliśmy dodatkowe zabezpieczenia przed tego typu promptami" - przekazała firma w oświadczeniu. Poinformowała również, że system posiada złożone mechanizmy ochrony, które mają zapobiegać tworzeniu treści naruszających regulamin.

Jednak zdaniem ekspertów, po wprowadzeniu kolejnych drobnych zmian w tekście, problematyczne polecenie wciąż generowało niepokojące rezultaty. BBC nie ujawnia dokładnej treści fraz, które wpisywali analitycy.

Dziennikarze stacji widzieli jednak, w jaki sposób nakłaniano chatbota - opierającego się na najnowszym modelu GPT-5.4 - do tworzenia drastycznych materiałów. Nawet bez szczegółowych wytycznych system generował obrazy, które założyciel Mindgard, Peter Garraghan, opisał jako "bardzo makabryczne, czasem o charakterze seksualnym, a czasem łączące obie te cechy".

Garraghan dodał, że szczególnie niepokojący jest fakt, iż prompt nie określał tematyki grafik, lecz sztuczna inteligencja tworzyła krwawe i erotyczne ilustracje "z własnej inicjatywy".

- To z pozoru zupełnie niewinna instrukcja, ale w efekcie generuje bardzo drastyczne obrazy i treści - powiedział.

Łamanie własnych zasad

Działalność firmy Mindgard opiera się na tzw. red-teamingu - czyli celowym szukaniu sposobów na skłonienie modelu do złamania własnych zasad, co pozwala twórcom AI na łatanie luk w zabezpieczeniach.

Jim Nightingale, badacz ds. bezpieczeństwa AI w firmie, który wykrył tę lukę, przyznał, że obrazy, do których wygenerowania udało się zmusić chatbota, pozostawiły go "wstrząśniętego, ze łzami w oczach".

Opisane grafiki przedstawiały fikcyjne, wygenerowane przez AI osoby. Mindgard zauważyło jednak, że model można oszukać i zmusić do tworzenia materiałów typu deepfake z wykorzystaniem zdjęć prawdziwych ludzi. Choć OpenAI zapewnia, że usunęło ten błąd, badacze pokazali zespołowi BBC, że metoda omijania filtrów wciąż działa.

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Na takich danych się szkolił

Garraghan obawia się, że gdyby kontynuowali testy tej luki, możliwe byłoby wygenerowanie jeszcze gorszych materiałów. - Jestem pewien, że gdybyśmy poświęcili na to więcej czasu, ujawniłyby się kolejne mroczne tematy - stwierdził.

Duże modele językowe (LLM) są trenowane na milionach obrazów pobieranych z internetu. Nightingale uważa, że to, co generuje chatbot, odzwierciedla po prostu dane użyte do jego szkolenia.

- Uderzyło mnie to, że choć to, co zobaczyłem, było jedynie sztucznie wygenerowanym obrazem, ma ono silne powiązania z prawdziwymi zdjęciami i realnym światem - napisał w swoim raporcie.

OpenAI podkreśla, że stosuje wielowarstwowe filtry bezpieczeństwa. "Łączymy systemy automatyczne z weryfikacją przez ludzi w celu identyfikacji i blokowania szkodliwych materiałów" - dodano w oświadczeniu. Regulamin OpenAI surowo zabrania generowania treści przedstawiających przemoc seksualną, intymnych materiałów bez zgody osób zainteresowanych oraz wszelkich prób obchodzenia zabezpieczeń.

Co może generować ChatGPT?

W swoim najnowszym dokumencie określającym zasady zachowania ChatGPT, OpenAI napisało: "Asystent nie powinien generować erotyki, nielegalnych treści lub odbywających się bez zgody czynności seksualnych ani skrajnej makabry (gore), z wyjątkiem kontekstów naukowych, historycznych, informacyjnych lub artystycznych".

Jednak dopilnowanie, by sztuczna inteligencja, nie przekraczała tych bardzo subtelnych granic, jest niezwykle trudne.

- Zadanie, przed którym stoją firmy technologiczne, jest karkołomne - uważa dr Rumman Chowdhury, ekspertka ds. oceny modeli AI i dyrektor generalna Humane Intelligence. Chowdhury porównała tę sytuację do "zabawy w kotka i myszkę" - w miarę jak zabezpieczenia stają się lepsze, metody ich obchodzenia stają się coraz bardziej wyrafinowane.

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Jednym z kluczowych problemów jest fakt, że algorytmy nie rozumieją - tak jak ludzie - co właściwie produkują.

- Modele nie rozumieją intencji ani kontekstu. Nie rozumieją przyzwoitości ani tego, co jest dobre, a co złe - powiedziała w rozmowie z BBC News.

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