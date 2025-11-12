ChatGPT i piosenki. Jest decyzja sądu w sprawie OpenAI Źródło: Reuters

Tym samym sąd przyznał rację niemieckiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi GEMA. Ta argumentowała, że ChatGPT reprodukuje teksty niemieckich utworów chronionych prawem autorskim bez odpowiednich zezwoleń.

ChatGPT a teksty piosenek

GEMA domaga się ustanowienia systemu licencyjnego, który zobowiązywałby twórców AI do płacenia za wykorzystywanie dzieł muzycznych.

Teksty piosenek zostały wykorzystane w modelu ChatGPT i po wpisaniu zapytań chatbot przytaczał tekst piosenek dokładnie lub niemal identycznie. Sąd w Monachium uznał to za dowód, że teksty te zostały zapisane w systemach.

OpenAI i odszkodowanie

Sąd nakazał powstrzymanie się od zapisywania tekstów w modelach. OpenAI została zobowiązana do wypłaty odszkodowania oraz przekazania informacji o sposobie wykorzystania utworów i osiągniętych z tego tytułu przychodach.

OpenAI broni się, że zarzuty GEMA wynikają z niezrozumienia sposobu działania ChatGPT. Wtorkowy wyrok nie jest prawomocny. Sprawa uznawana jest za potencjalnie precedensową w kwestii regulacji systemów sztucznej inteligencji w Europie.

