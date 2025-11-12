Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

ChatGPT i piosenki. Jest decyzja sądu

shutterstock_2245793859
ChatGPT i piosenki. Jest decyzja sądu w sprawie OpenAI
Źródło: Reuters
Niemiecki sąd orzekł, że ChatGPT firmy OpenAI nie może wykorzystywać bez licencji tekstów piosenek i nakazał wypłacenie odszkodowania. Zdaniem sędziów korzystanie z tekstów piosenek przez amerykański koncern narusza prawo autorskie.

Tym samym sąd przyznał rację niemieckiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi GEMA. Ta argumentowała, że ChatGPT reprodukuje teksty niemieckich utworów chronionych prawem autorskim bez odpowiednich zezwoleń.

ChatGPT a teksty piosenek

GEMA domaga się ustanowienia systemu licencyjnego, który zobowiązywałby twórców AI do płacenia za wykorzystywanie dzieł muzycznych.

Teksty piosenek zostały wykorzystane w modelu ChatGPT i po wpisaniu zapytań chatbot przytaczał tekst piosenek dokładnie lub niemal identycznie. Sąd w Monachium uznał to za dowód, że teksty te zostały zapisane w systemach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Towarzysz AI ma zarabiać. To przyjaźń z wyrachowania

Towarzysz AI ma zarabiać. To przyjaźń z wyrachowania

Joanna Kostyła
Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"

Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"

Maja Piotrowska

OpenAI i odszkodowanie

Sąd nakazał powstrzymanie się od zapisywania tekstów w modelach. OpenAI została zobowiązana do wypłaty odszkodowania oraz przekazania informacji o sposobie wykorzystania utworów i osiągniętych z tego tytułu przychodach.

OpenAI broni się, że zarzuty GEMA wynikają z niezrozumienia sposobu działania ChatGPT. Wtorkowy wyrok nie jest prawomocny. Sprawa uznawana jest za potencjalnie precedensową w kwestii regulacji systemów sztucznej inteligencji w Europie.

OGLĄDAJ: Żurek: prezydent chce przypisać sobie władzę, której nie daje mu konstytucja
12 1410 konfa zurek-0002

Żurek: prezydent chce przypisać sobie władzę, której nie daje mu konstytucja
NA ŻYWO

12 1410 konfa zurek-0002
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: T. Schneider/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaOpenAISztuczna inteligencjaAIChatGPTSam Altman
Zobacz także:
Złotówki Pieniądze PLN
Deficyt może okazać się wyższy od założonego. Opinia RPP
Pieniądze
PKP Intercity podpisało umowę na dostawę piętrowych pociągów z Alstom
Rekordowy kontrakt PKP Intercity. "Tego polska kolej jeszcze nie widziała"
Z kraju
shutterstock_2541212473
"Bezprecedensowy poziom szpiegostwa". Wywiad alarmuje
Ze świata
shutterstock_2387048173
General Motors reaguje na napięcia z Chinami. Rewolucja w łańcuchach dostaw
Moto
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
BLIK wychodzi na europejski rynek
Pieniądze
mieszkanie miasto wiezowce shutterstock_708216235
Efekt obniżki stóp procentowych. "Pierwszy raz w tym roku"
Nieruchomości
Rafineria Gdańska
Narodowy czempion chce wykluczyć firmy spoza Unii Europejskiej
Z kraju
shutterstock_2066562665
Rząd szykuje start cyfrowej rewolucji. System wciąż czeka na zielone światło od służb
Dla firm
Niemcy, ludzie
Ogromna inwestycja giganta w Niemczech. Tysiące nowych miejsc pracy
Tech
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot w górę
Z kraju
lotto S shutterstock_275295956
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Dubravka Đedović Handanović
Miotają się przez sankcje. Serbska ministra o rosyjskiej gotowości
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
Zaskakująca sprzedaż. Pozbyli się akcji za prawie sześć miliardów
Tech
shutterstock_2160780401
TSUE zdecydował w sprawie płacy minimalnej
Pieniądze
shutterstock_2619620355
Ważna zapowiedź Warrena Buffetta. "Milknę"
Ze świata
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
"Uwaga na cenę złota"
Rynki
shutterstock_2393859393
Apel do klientów największego banku. "Ostrzegamy"
Tech
Donald Trump
Trump ostrzega przed "gospodarczą katastrofą"
Ze świata
Inwestor, giełda, broker, trader
Zwrot na rynku. "Wyboisty listopad"
Rynki
Donald Trump
Media: czarne chmury nad Trumpem
Ze świata
Lotnisko w San Francisco
Prezydent USA grozi kontrolerom. "Zastąpią was prawdziwi patrioci"
Turystyka
Ministra gospodarki RFN Katherina Reiche
Niemiecka ministra: stawiamy czoła trudnej sytuacji
Ze świata
shutterstock_2388960857
Nowy lider na kontynencie. Zaostrza się walka mocarstw
Ze świata
Viktor Orban podczas wizyty u Donalda Trumpa w Białym Domu
Trump wybawi Orbana z opresji. "Stany Zjednoczone zainterweniują"
Ze świata
shutterstock_2673193191
Media: Polska nowym przemysłowym sercem Europy
Ze świata
shutterstock_2623121045
Fatalne wieści dla Muska. Tak źle nie było od trzech lat
Moto
Donald Trump
Ryzykowny krok Trumpa. "To nie zadziała"
Ze świata
shutterstock_2465591871
Zbudowali duże centra, ale nie działają przez brak prądu. "Nie chcesz się spóźnić"
Tech
Szef OpenAI Sam Altman
Domagają się zmian. Sam Altman apeluje do władz
Tech
Ryanair
Duża zmiana dla klientów Ryanair. Za brak będzie opłata
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica