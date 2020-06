Oszuści podszywają się pod popularną internetową platformę. Ostrzeżenie

CERT Polska ostrzega

Cyberprzestępcy wysyłają SMS-y z fałszywą informacją. "Cyberprzestępcy zwabiają ofiary przez SMS na stronę allegroapk[.]net i zachęcają do pobrania złośliwej aplikacji pochodzącej z rodziny Cerberus" - poinformował CERT. Jak dodano, "po instalacji napastnicy mają pełen dostęp do urządzenia (kontakty, SMS, wykonywanie połączeń telefonicznych, zapisane dane kart płatniczych)".

To niejedyne ostrzeżenie, które pojawiło się w ostatnich dniach. Zespół CERT Polska w środę poinformował o kampanii oszustów podszywających się pod przedstawicieli Facebooka. "Tym razem przestępcy wykorzystują fałszywe maile Facebooka jako przynętę do pobrania złośliwego oprogramowania na systemy Android - Anubis. Po instalacji cybeprzestępcy mają pełen dostęp do urządzenia (kontakty, SMS, wykonywanie połączeń telefonicznych, zapisane dane kart płatniczych)" - mogliśmy przeczytać we wpisie.