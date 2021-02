CD Projekt padł ofiarą hakerów. "Atak wpłynie na tempo prac nad grami"

"Ofiarą ataku padły serwery i znajdujące się na nich zasoby Grupy CD Projekt. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie doszło do wycieku danych osobowych graczy i innych użytkowników naszych usług. W tej chwili skupiamy się na badaniu samego incydentu, zabezpieczaniu infrastruktury i przywracaniu danych, które zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami są regularnie zapisywane w formie kopii zapasowych (tzw. backup)" - napisał Kiciński w odpowiedzi na pytania PAP Biznes.

O ataku CD Projekt poinformował przed godz. 9.00 na Twitterze. "Wczoraj odkryliśmy, że staliśmy się ofiarą cyberataku, w którym naruszona została część naszych wewnętrznych systemów" - podali przedstawiciele firmy we wpisie.

Nieznani sprawcy uzyskali dostęp do sieci, zabrali część danych należących do grupy CD Projekt i pozostawili notatkę z żądaniem okupu. Producent gier opublikował wiadomość, jaką otrzymał od cyberprzestępców. Poinformowali oni, że przejęli kody źródłowe Cyberpunka 2077, Wiedźmina 3, Gwinta oraz nowej wersji Wiedźmina 3.

CD Projekt padł ofiarą hakerów

Hakerzy zagrozili, że jeżeli CD Projekt nie dojdzie z nimi do porozumienia, to wykradzione dane zostaną sprzedane lub opublikowane w internecie. Zagrozili również, że dokumenty firmowe trafią do dziennikarzy. Cyberprzestępcy dali spółce 48 godzin na porozumienie.