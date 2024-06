Uwaga na fałszywe maile z podpisem Komendanta Głównego Policji

czytaj dalej

FTI Group, trzecie co do wielkości biuro podróży w Europie, złożyło w poniedziałek w sądzie w Monachium wniosek o upadłość. Oznacza to bezpośrednie konsekwencje dla wczasowiczów. Od wtorku wycieczki będą realizowane częściowo albo odwoływane.