Brytyjski rząd zmienia zdanie w sprawie Huawei. "Nie była to łatwa decyzja"

Cała technologia koncernu Huawei musi zostać usunięta z brytyjskiej sieci 5G do 2027 roku - ogłosił we wtorek rząd Wielkiej Brytanii. Od przyszłego roku operatorzy telekomunikacyjni będą mieli zakaz zakupu nowego sprzętu 5G od tej chińskiej firmy.

Zaledwie pod koniec stycznia rząd zgodził się na dopuszczenie Huawei do tworzenia sieci 5G , choć ograniczył udział chińskiej firmy do 35 proc. i tylko do mniej wrażliwej ze względów bezpieczeństwa części, czyli peryferii, takich jak maszty telekomunikacyjne czy przekaźniki.

Zmiana decyzji

W maju USA, które od dawna przekonują, że ze względu na powiązania Huawei z chińskimi władzami, sprzęt tej firmy może być używany do szpiegowania, nałożyły na nią kolejne sankcje. Zabraniają one używania w jakimkolwiek sprzęcie chipów komputerowych opartych na amerykańskich konstrukcjach. To wywołało obawy, że firma może zacząć stosować niebudzące zaufania technologie zastępcze i skłoniło NCSC do rekomendacji zmiany styczniowej decyzji.