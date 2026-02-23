Najwyższa taka kara na Wyspach. Serwis porno nie stosował kontroli wieku

To najwyższa dotychczas nałożona przez Ofcom kara za brak zabezpieczeń na stronach pornograficznych, które mają uniemożliwić dostęp do nich dzieciom.
Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie w internecie strony, które udostępniają materiały pornograficzne, muszą stosować wysoce skuteczne zabezpieczenia wiekowe, aby uniemożliwić dzieciom łatwy dostęp do tych treści.
Tysiąc funtów za każdy dzień zwłoki
W ciągu kilku dni od wejścia w życie tego obowiązku w lipcu 2025 r. Ofcom wszczął dochodzenia w sprawie dostawców kilkudziesięciu stron dla dorosłych, w tym 8579 LLC.
Jak poinformował Ofcom w komunikacie, jeśli 8579 LLC nie wdroży w sposób natychmiastowy wysoce skutecznych zabezpieczeń wiekowych, będzie musiała dodatkowo zapłacić tysiąc funtów za każdy dzień zwłoki, a dopóki nie udzieli żądanych od niej wyjaśnień, będzie nakładana na nią kara w wysokości 250 funtów dziennie.
Opracowała Alicja Skiba/ams
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: koonsiri boonnak/Shutterstock