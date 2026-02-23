Najwyższa taka kara na Wyspach. Serwis porno nie stosował kontroli wieku

"Strach" na twarzy byłego księcia Andrzeja. Zdjęcie stało się symbolem Źródło: TVN24

To najwyższa dotychczas nałożona przez Ofcom kara za brak zabezpieczeń na stronach pornograficznych, które mają uniemożliwić dostęp do nich dzieciom.

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie w internecie strony, które udostępniają materiały pornograficzne, muszą stosować wysoce skuteczne zabezpieczenia wiekowe, aby uniemożliwić dzieciom łatwy dostęp do tych treści.

Tysiąc funtów za każdy dzień zwłoki

W ciągu kilku dni od wejścia w życie tego obowiązku w lipcu 2025 r. Ofcom wszczął dochodzenia w sprawie dostawców kilkudziesięciu stron dla dorosłych, w tym 8579 LLC.

Jak poinformował Ofcom w komunikacie, jeśli 8579 LLC nie wdroży w sposób natychmiastowy wysoce skutecznych zabezpieczeń wiekowych, będzie musiała dodatkowo zapłacić tysiąc funtów za każdy dzień zwłoki, a dopóki nie udzieli żądanych od niej wyjaśnień, będzie nakładana na nią kara w wysokości 250 funtów dziennie.

